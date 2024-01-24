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7天11次流會高市議會續寫新頁 議員李喬如：流會應拒領出席費

高市議會今上午寫下7天11次流會最新紀錄。（記者王榮祥攝）

高市議會今上午寫下7天11次流會最新紀錄。（記者王榮祥攝）

2024/01/24 12:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕7天11次流會!高市議會臨時會今上午開議後，國民黨團繼續清點抗議，也使得議會流會記錄從昨天6天10次再+1，來到7天11次流會的全新紀錄；國民黨團、民進黨團、無黨團結聯盟預計今下午協商，尋求解決爭議的方式。

高市議會最資深議員李喬如喊話，若又清點流會，對不起選民，議員應拒領當天2450出席費，無黨籍議員李順進呼應李喬如說法，並呼籲各黨團幹部應儘速協商。

高市議會去年下半年定期大會沒審完今年度總預算，決議今年元月中旬到2月初連開兩次臨時會，不料臨時會第二天（1/16週二）上午因為局處官員沒即時趕到議會，議員憤而清點人數導致首次流會。

第三天（1/17週三）下午因藍綠陣營對兩位勝選立委的議員、是否應參與委員會配置（抽籤）有不同認知，綠營堅持依法進行，藍營認為不合情理、集體退席抗議，恢復會議後即提清點、二度流會。

接著第四、五兩天的上下午共4部分議程，因藍綠仍無共識、藍營繼續清點戰術，累計第一週4天出現6度流會；本週一、二4個時段則接力清點，昨上午只花65秒即追平去年大會6天9流會紀錄，昨下午有3位議員陸續發言，撐了15分鐘仍挽回不了清點命運，創下高市議會6天10流會新篇章。

今上午11:19終於達到簽到人數過半（64席、33席過半）開會規定，接著再度啟動清點，前後僅16分鐘（比昨天下午多1分鐘），讓議會續寫7天11次流會新頁；上午9:30就到議會等待開會的官員苦等近2小時後只能先回辦公室，下午再來繼續等。

高市毒防局官員苦等2小時還是沒能審議總預算，下午再來。（記者王榮祥攝）

高市毒防局官員苦等2小時還是沒能審議總預算，下午再來。（記者王榮祥攝）

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