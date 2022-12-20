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    自備紙張超商影印被控偷印 法官認「未放影印機面板」還清白

    女子自備紙張到超商影印被控詐欺偷印，法院以原稿在手判無罪。（記者黃良傑攝）

    女子自備紙張到超商影印被控詐欺偷印，法院以原稿在手判無罪。（記者黃良傑攝）

    2022/12/20 13:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓女子自備綠色厚紙到超商影印，店員告知只能用店家提供的紙，店員誤認她有消費意願，便開機供李女影印，自己則離開櫃台忙點交、理貨，事後發現李女未結帳離去，影印機顯示金額126元，店家報警告她詐欺，李女喊冤堅稱未印製，法官調閱監視器，發現被告的手雖曾2次接觸出紙口，但並沒有打開影印機上蓋板，也未將原稿置於影印機面板，還她清白判決無罪。

    判決書指出，被告李女於去年10月間到某超商，隱瞞無付款意願，向店家表示影印資料，店員誤認被告有付款意願，而打開店內影印機開關，使被告得以使用影印機，店家事後發現曾有人使用影印機，有126元影印費用未結帳，懷疑李女影印後未付費即離開，報警告詐欺。

    經檢視店內監視器影像顯示，被告有空手伸入影印機出紙口再空手收回，以及手持文件伸手伸入影印機出紙口，再翻動紙張，最後再將所持文件放入提袋，檢方將她起訴；李女堅詞否認犯行，供稱當時原本希望用自備的「綠色厚紙」影印，經超商店員拒絕後，就不印了，也未使用超商影印機上任何按鍵。

    高雄地院法官勘驗監視影像，被告雖曾兩度伸手觸及影印機出紙口，疑似取出剛影印完成影本文件動作，但被告伸手前後，均未見她有何「打開影印機上蓋板」、「將原稿置於影印機面板」、「操作影印機螢幕」、「取回原稿」等一般使用影印機操作步驟。

    店員雖認為案發時未見其他人使用影印機，也未曾全程在旁見目睹被告有操作影印機動作，難僅憑被告有向影印機出紙處伸手、翻動紙張舉動，或翻拍影印機金額、時間的照片，作為對被告不利的認定，判決李女無罪，仍可上訴。

    影印機顯示金額126元，店家報警告詐欺。（記者黃良傑翻攝）

    影印機顯示金額126元，店家報警告詐欺。（記者黃良傑翻攝）

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