誆女房客卡陰灌醉後嘿咻 男被判刑3.5年

蔡姓房東將女房客灌醉嘿咻，被判刑3年6月。（示意圖）

2024/06/10 20:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕蔡姓房東誆女房客卡陰，帶往寺廟拜拜後，回住處將她灌醉嘿咻，女房客醒來時衣衫不整，見蔡卻全身赤裸戴套。蔡被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判刑3年6月，他不服上訴被駁回，即將入監執行。

判決書指出，2022年5月21日上午，蔡男在高雄市住處前，巧遇女房客小芳（化名）下班回來，謊稱她怪怪的，好像卡到陰，於是邀她前往廟宇消災後，返回住處時，帶回自己房間為她拔罐。

請繼續往下閱讀...

後來，蔡男外出購買威士忌，與小芳在房內飲酒聊天，直到下午1點多，趁她酒醉涉嫌嘿咻。

蔡男指對方主動獻殷勤，才會發生關係，堅稱兩情相悅，否認犯行。

小芳則說，拔罐後蔡硬要她喝，因上班時有喝酒，所以喝兩杯就醉倒，醒來時卻發現自己衣衫不整，蔡則全身赤裸，還戴著保險套，當場就嚇到，藉口遛狗的等理由離開並報警。

高雄高分院調查，蔡警訊供稱：「我當時就是忘記把她搖醒，沒有經過她的同意發生性行為」，及傳訊息說：「還沒高潮」、「我鳥很小隻」等內容，小芳已讀未回，因此維持原審3年半刑期。

蔡不服上訴，被最高法院判決駁回並定讞，檢方將通知他到案服刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法