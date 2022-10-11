來自南法的台灣魂 「吉雷米」與陳其邁相見歡

陳其邁（左）與吉雷米（右）相見歡。（擷取自陳其邁臉書）

2022/10/11 23:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕來自南法普羅旺斯的吉雷米，台語叫「一粒米」，來台15年的他，已取得台灣身分證，如今他的身份、心情，都已經屬於台灣，並住在高雄湖內，高雄市長陳其邁今天與他相見歡，得知兩人有個一樣的布農族名字「必勇」。

陳其邁今天約住在湖內的吉雷米，一起去幾個朋友家坐坐，他知道吉雷米常去各部落，包括桃源、六龜等地，兩人一碰面時，陳其邁就和吉雷米說布農族語。

身為「語言控」，吉雷米的族語也很溜，還和陳其邁分享，他的布農族名和陳其邁一樣，都叫「必勇」。

來自法國南部普羅旺斯的吉雷米，2006年來台，曾在花蓮擔任志工。深入部落了解各個族群語言後，想貢獻所長，幫忙保留面臨消失的母語文化。

13年前，莫拉克風災時，吉雷米看到山區和小林村的狀況，到屏東林邊與茄冬，還有阿里山來吉村救災。吉雷米告訴陳其邁：「回來就決定要一直留在台灣！那場天災拉住我的心，讓我決定想成為台灣人」。

吉雷米後來環島、當導覽員、路跑，主動參加原民、客語認證，演出「船愛」歌仔音樂劇，把握各種機會認識台灣，也為台灣宣傳，更以台語外景節目，入圍金鐘獎。

吉雷米說：「來台15年，走過各種酸甜苦辣的日子，在這塊土地上付出與得到了很多！」去年，他實現了重要的心願：取得台灣身分證，如今他的身份、心情，都已經屬於台灣！

陳其邁表示，包括之前他曾拜訪過、堅持城市精神創作的「玉湖窯陶藝工作室」王明發，與看著年邁父母，辭職接手農場推動有機食農教育的湖內草莓阿公「信佳有機農場」葉信恆，他們的故事都是生活在高雄，揮汗打拚的美麗篇章，他會持續努力，讓高雄繼續成為大家打拚實現理想的城市!

來台15年的吉雷米，已取得台灣身分證，如今住在高雄湖內。（擷取自陳其邁臉書）

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