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    高雄投入6500萬加速災後河道清疏 拚今年底完成41公里

    水利局加強清疏曹公新圳。（記者陳文嬋攝）

    水利局加強清疏曹公新圳。（記者陳文嬋攝）

    2024/09/05 23:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局將投入6500萬元，推動典寶溪等9項災後清疏工程，其中曹公新圳已先進場清疏，將於10月中下旬完成，整體工程預計今年底完成清疏41公里，清除土方量28萬立方公尺。

    凱米颱風造成高雄119條區域排水達一級警戒水位，25座滯洪池接近滿水位，退水後造成多條河道淤積，各滯洪池及河岸綠地留下大量泥沙，影響民眾生活品質，水利局持續出動大型怪手等機具，進行河道清疏作業，加速恢復排水、滯洪功能。

    這次颱風造成河道淤積土方量龐大，以岡山區典寶溪淤土量6萬4千多立方公尺最多，其次為大遼排水5萬6千多立方公尺，水利局動用災害準備金等約6500萬元，推動典寶溪、後勁溪等9項災後清疏工程。

    其中仁武區民眾關注獅龍溪、曹公新圳、後勁溪等，水利局已調派3至4組機具工班，進場辦理清疏工程，預計清疏9.7公里，土方量3.4萬立方公尺，將於10月中下旬清疏完成；典寶溪、大遼排水等清疏工程，預計9月中旬陸續進場施工，整體工程預計今年底完成。

    此外，熱門景點如大樹舊鐵橋溼地公園，受到高屏溪溢淹影響，導致園區遭近2公尺厚度土方覆蓋，目前已清除1.5萬立方公尺土方量，初步已恢復園區休憩功能。

    水利局表示，許多區域排水於颱風過後均有淤積情形，考量汛期尚未結束，且因應後續可能降雨，維持區內排水正常運作，颱風過後迄今持續辦理區域排水及滯洪池清淤整理作業，預計今年底可完成河道清淤41公里，土方約28萬立方公尺，未來將持續巡查河道各項設施，並儘速完成淤塞河道疏通及滯洪池綠地清理復原工作，恢復各排水設施功能。

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