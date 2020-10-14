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    愛台法人吉雷米申請歸化 移民署助出書築夢

    來自法國普羅旺斯的吉雷米（左），獲移民署「第6屆新住民及其子女築夢計畫」補助，出版「一粒米、百粒汗」一書圓夢。（記者蘇福男攝）

    來自法國普羅旺斯的吉雷米（左），獲移民署「第6屆新住民及其子女築夢計畫」補助，出版「一粒米、百粒汗」一書圓夢。（記者蘇福男攝）

    2020/10/14 20:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕來自法國普羅旺斯的吉雷米（Gils Remy），台語外號「一粒米」，14年前來台，不但落地生根娶台灣某，還用雙腳凸全台灣，他將人生下半場許給台灣，申請歸化為中華民國國籍，獲移民署「第6屆新住民及其子女築夢計畫」補助，出版「一粒米、百粒汗」一書，介紹台法兩國不同文化，移民署「到府關懷、宅配愛」便民行動服務列車今天前往訪視關懷。

    移民署南區事務大隊副大隊長熊德仁今天擔任列車長，偕同陸委會組長李佩儒、海基會副處長劉慧玲搭乘「到府關懷、宅配愛」便民行動服務列車，前往湖內、路竹關懷新住民。

    首站來到湖內區大湖訪視「第6屆新住民及其子女築夢計畫」獲獎人吉雷米，吉雷米表示，他26歲跟隨神父來到花蓮玉里，從此迷上花東的好山好水好風景，開始參加花東地區的長跑運動，邊跑邊欣賞全台各地明媚風光，曾花17天環島跑1000公里，14年前他迷上台灣三太子，扛著25公斤的三太子繞了全台一圈。

    吉雷米因參加長跑運動，結識在湖內區經營體育用品的長跑同好江佩靜，兩人互訂終生，吉雷米成為台灣女婿，靠著自學通曉國、台語及原住民語，還在臉書成立「一粒米的母語教室」粉絲專頁，並受邀全程以台語主持公視台語台「無事坐巴士」行腳節目。

    一直以居留身分在台的吉雷米，因為實在太愛台灣，今年5月向移民署申請歸化為中華民國國籍，目前還在行政作業中。

    服務列車第二站前往路竹區，造訪來自泰國清邁的張明雄，擁有好手藝的張明雄，立志傳承家鄉美味，取得「泰國國家廚師技能標準測試認證」後，在路竹開設特色泰國料理餐廳，讓鄉親們不用出國，就可品嚐到高貴不貴的泰國美食，且為照顧異鄉學子，店內工讀機會優先留給外籍學生，並不藏私地傳授許多料理祕訣。

    熊德仁表示，政府照顧新住民不遺餘力，移民署持續推動多項新住民照顧服務措施，如「新住民及其子女築夢計畫」、「新住民及其子女海外培力計畫」等，期望能協助新住民及其子女發揮語言和文化優勢，創造屬於自己的舞台。

    吉雷米（右3）不但落地生根娶台灣某（左3），還將人生下半場許給台灣，申請歸化為中華民國國籍。（記者蘇福男攝）

    吉雷米（右3）不但落地生根娶台灣某（左3），還將人生下半場許給台灣，申請歸化為中華民國國籍。（記者蘇福男攝）

    來自泰國清邁的張明雄（中），在路竹開設特色泰國料理餐廳圓夢。（移民署高雄市第二服務站提供）

    來自泰國清邁的張明雄（中），在路竹開設特色泰國料理餐廳圓夢。（移民署高雄市第二服務站提供）

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