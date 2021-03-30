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    首頁　>　高雄市

    藍營批高市財政失控 林智鴻：韓國瑜舉債更多

    藍營議員批高市府財政飆速失控，綠營民代搬出數字證明韓國瑜舉債更多。（林智鴻提供）

    藍營議員批高市府財政飆速失控，綠營民代搬出數字證明韓國瑜舉債更多。（林智鴻提供）

    2021/03/30 20:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員鍾易仲投書媒體，批評高雄市長陳其邁上任後「財政飆速失控」？民進黨高雄市議員林智鴻今搬出數據，指出韓國瑜前市長舉債137億元，比代理市長及陳其邁就任後舉債94億元還多，到底誰才是「舉債王」？

    林智鴻喊話「易仲兄，舉債不是這樣算的」！強調依邏輯，比照任期同期時段來看，108年6月到109年2月，韓國瑜前市長舉債137億元，而109年6月-110年2月，代理市長以及陳其邁市長就任後舉債94億元，韓國瑜硬生生多了43億元，到底誰才是「舉債王」？

    林智鴻認為，推動建設藏富於民，是各縣市市政落實的首要大方向，為落實各項公共建設與服務升級，有時舉債是必要作法。

    他說，陳其邁就任至今僅7個月，已推動包括仁武產業園區、橋頭科學園區、鐵路地下化綠園道開通、輕軌等各項重要建設，替高雄未來50年、100年奠定良好的發展基礎，反觀韓國瑜市長任內同期舉債137億元，到底為大高雄留下什麼建設？

    林智鴻提醒「易仲兄」，算數學要搞清楚計算基準，邏輯錯誤還刻意誤導視聽，這樣矇眼「淚挺」韓，真的不行！奉勸國民黨開罵前先摸摸良心，高雄的「發大財」不是用喊的，必須要實際建設，人民才會過好日子。

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