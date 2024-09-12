花蓮增4處違規照相執法地點 全縣照相取締達66處

花蓮縣警察局將在大花蓮地區再增加4處違規照相執法設備，地點位於吉安鄉南濱路一段與南海二街口。（縣警局提供）

2024/09/12 16:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局將在花蓮市、吉安鄉再增加4處違規照相執法設備，地點位於花蓮市南濱路與和平路口、中山路與建中街口、中山路與商校街口及吉安鄉南濱路一段與南海二街口等4處，將於11月1日啟用。

花蓮縣合計將有10處多功能、6處違停、4處禁行、10處區間平均速率科技執法、36處固定測速桿及闖紅燈，共計66處取締點。

縣警局指出，花蓮市南濱路與和平路口去年因機車未依規定兩段式左轉，發生1起死亡交通事故，及自小客車闖紅燈造成7人嚴重受傷的交通事故，加上太平洋公園內常舉行假日市集或藝文表演活動，吸引許多民眾前往，因此在南濱路與和平路口裝置多功能執法設備，主要取締項目為不停讓行人、闖紅燈及機車未依規定兩段式左轉等3項。

另外，193縣道拓寬後道路筆直，許多駕駛在這路段超速行駛，縣警局指出，將於南濱路一段與南海二街口，位於193縣道南下車道設置雷達測速照相設備，速限50，希望強化速度管理，期防制事故發生，以保障用路人安全。

而花蓮市中山路為市區主要道路，往來車流量大，而花蓮高級商業職業學校門口位於中山路上，交通尖峰時段常有民眾及學生通行商校街及建中街口，縣警局指出，為保障行人交通安全，警察局分別在中山路與建中街、中山路與商校街口，建置路口不停讓行人科技執法設備，以提醒駕駛人遵守交通規則。

縣警察局強調，行政院去年5月25日通過「行人優先交通安全行動綱領執法面向-遏止交通違規及降低肇事風險中路口科技執法重點」，以路口不停讓行人、闖紅燈、機車未依規定兩段式左轉、違規超速等為取締重點，並擇定交通事故好發路段、遊客眾多的觀光景點及學校周邊道路設置路口多功能交通違規科技執法，這次新建科技執法設備預定11月1日啟用執法。

花縣警局長王旭昌說，建置科技執法設備是以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主，期能導正駕駛人違規行為，提醒民眾開車上路多一些耐心，確實遵守用路規則，停讓行人優先通行，達到「尊重路權，你我安全」的目標。花蓮縣全縣固定照相執法地點，可上花蓮縣警察局（https://www.hlpb.gov.tw/tw）查詢「測速照相、闖紅燈照相固定桿及科技執法設置地點一覽表」

花蓮縣警將在大花蓮地區再增加4處違規照相執法設備，地點位於花蓮市中山路與商校街口等。（縣警局提供）

花蓮縣警將在大花蓮地區再增加4處違規照相執法設備，地點位於花蓮市南濱路與和平路口等。（縣警局提供）

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