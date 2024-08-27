花蓮禪光育幼院涉虐童 縣府社會處：6月介入調查 9月報告出爐

花蓮縣新城鄉禪光育幼院遭立委林月琴與人本教育基金會指控涉及虐童。（記者王錦義攝）

2024/08/27 15:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨立委林月琴、沈伯洋與人本教育基金會、台灣全國兒少安置機構聯盟今（27）日共同召開「禪光無光！揭發花蓮禪光育幼院長期不當對待院生真相」記者會，揭露該育幼院用熱溶膠棒、藤條虐打、綑綁孩童在輪椅限制行動等不當管教虐行。花蓮縣政府社會處回應，6月接獲通報後已經舉行2次會議，將在9月調查出爐。

花蓮縣政府社會處長陳加富回應說，這件事情是在4月發生，縣府6月7日接獲通報後，已經依照兒童少年權益保護法相關規定，邀請外界專家學者、法律界人士舉行2次會議，已經做出初步的認定，預計9月會進行最後的確認，後續會依相關規定進行處理，並非毫無調查。

陳加富說，機構評鑑依據衛福部所定標準評鑑，若被評丙等機構，地方政府進行半年輔導期，再複評，後續輔導都有改善到乙等，縣府都給予相關支持資源，希望機構能給院生最佳照顧；對於個案狀況目前已經有專業的心理輔導、相關資源都已經啟動。

花蓮縣新城鄉禪光育幼院今天大門深鎖，不接受媒體採訪及回應。禪光育幼院是1976年由位於花蓮縣太魯閣國家公園內禪光寺住持釋心性創建，之後傳給女兒釋見禪過去曾擔任過董事長、院長，但經調查在2021年曾經違反《兒少法》而被裁處；早期收容孤貧兒童，近年則是接受政府安置來自家庭變故、單親家庭及受兒少保護所的孩童。

民進黨立委林月琴、沈伯洋以及人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜針對媒體揭露「花蓮縣某兒少安置機構」一案，今天在立法院共同召開記者會。馮喬蘭說，接觸院生後發現，不只虐童頻傳，還有霸凌情形，例如有院生3歲進入育幼院後，長期被熱溶膠棒或藤條打在背上，也有院生被懷疑偷竊，因此遭育幼院人員用膠帶綑綁手腳，並要求罰站於黑色資源回收桶。

此外，也有院生不聽勸爬到高處，因此被綁在輪椅上後，將其推到籃球場曝曬太陽。林月琴說，育幼院的績效考核有3年只有乙等或丙等，如果花蓮縣政府持續觀察並監督，應該是歷年逐步進步，但近年卻有惡化狀況，難道花蓮縣政府知情而未處理。沈伯洋表示，在整體的申訴制度上該如何修正，讓事情更容易見光，又不會摧毀社福制度，這是各界要努力的方向。

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