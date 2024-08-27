花蓮禪光育幼院涉虐童 縣府社會處：6月介入調查 9月報告出爐
〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨立委林月琴、沈伯洋與人本教育基金會、台灣全國兒少安置機構聯盟今（27）日共同召開「禪光無光！揭發花蓮禪光育幼院長期不當對待院生真相」記者會，揭露該育幼院用熱溶膠棒、藤條虐打、綑綁孩童在輪椅限制行動等不當管教虐行。花蓮縣政府社會處回應，6月接獲通報後已經舉行2次會議，將在9月調查出爐。
花蓮縣政府社會處長陳加富回應說，這件事情是在4月發生，縣府6月7日接獲通報後，已經依照兒童少年權益保護法相關規定，邀請外界專家學者、法律界人士舉行2次會議，已經做出初步的認定，預計9月會進行最後的確認，後續會依相關規定進行處理，並非毫無調查。
陳加富說，機構評鑑依據衛福部所定標準評鑑，若被評丙等機構，地方政府進行半年輔導期，再複評，後續輔導都有改善到乙等，縣府都給予相關支持資源，希望機構能給院生最佳照顧；對於個案狀況目前已經有專業的心理輔導、相關資源都已經啟動。
花蓮縣新城鄉禪光育幼院今天大門深鎖，不接受媒體採訪及回應。禪光育幼院是1976年由位於花蓮縣太魯閣國家公園內禪光寺住持釋心性創建，之後傳給女兒釋見禪過去曾擔任過董事長、院長，但經調查在2021年曾經違反《兒少法》而被裁處；早期收容孤貧兒童，近年則是接受政府安置來自家庭變故、單親家庭及受兒少保護所的孩童。
民進黨立委林月琴、沈伯洋以及人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜針對媒體揭露「花蓮縣某兒少安置機構」一案，今天在立法院共同召開記者會。馮喬蘭說，接觸院生後發現，不只虐童頻傳，還有霸凌情形，例如有院生3歲進入育幼院後，長期被熱溶膠棒或藤條打在背上，也有院生被懷疑偷竊，因此遭育幼院人員用膠帶綑綁手腳，並要求罰站於黑色資源回收桶。
此外，也有院生不聽勸爬到高處，因此被綁在輪椅上後，將其推到籃球場曝曬太陽。林月琴說，育幼院的績效考核有3年只有乙等或丙等，如果花蓮縣政府持續觀察並監督，應該是歷年逐步進步，但近年卻有惡化狀況，難道花蓮縣政府知情而未處理。沈伯洋表示，在整體的申訴制度上該如何修正，讓事情更容易見光，又不會摧毀社福制度，這是各界要努力的方向。