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    獨家》騰雲二型無人機首度出海測試 突破遠程導引關卡

    「騰雲二型」無人機在雨中起飛，測試全天候作戰的能力。（記者游太郎攝）

    「騰雲二型」無人機在雨中起飛，測試全天候作戰的能力。（記者游太郎攝）

    2022/05/16 09:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕烏俄戰爭中「無人機」發揮關鍵性戰力，「偵打一體」的功能，讓烏克蘭軍隊成功扭轉兵力劣勢，國防部已要求加強無人機的研發及自製能量，中山科學研究院積極研發的「騰雲二型」無人機，連日來在綿綿細雨的惡劣天候下，照常由空軍佳山基地起飛，並首度出海測試國防部期待擁有的中、長程飛航能力，及光學導引、指揮管制等功能，未來將和美製的MQ-9B海上衛士無人機搭配，有效發揮台灣周邊海域的監偵能力。

    「騰雲二型」無人機五月初迄今，不定期由佳山基地起飛，密集測試各項性能，並首度飛往花蓮外海空域測試，為了安全及監控需求，還斷續打開了航空器編號及訊號，清楚顯示了在海上空域繞行的軌跡，時間更長達近三小時，顯示已初步具備了中、長程的飛行能力，並突破了遠程導引等技術瓶頸。

    據指出，「騰雲二型」無人機將具有日、夜間空中影像監視偵察、電子參數偵蒐、電子干擾、氣象觀測及中繼等任務功能，未來航程可望涵蓋台灣周邊海域，和四架美製的MQ-9B形成高、低配。

    中科院共製造四架「騰雲」無人機，兩架為第一代舊構型，於2016年研製，兩架則為新型，2018年開始研發，新型機的引擎直接向美方採購；一架「騰雲一型」無人機，今年二月十八日傍晚於台東活水湖墜毀後，中科院為了保密及安全起見，將原來起降測試場地全數移至較隱密的花蓮佳山基地，測評的機種以二代機為主，「騰雲二型」無人機滑出機堡測試時，佳山基地周圍均加強警戒，相當隱密、低調。

    軍事專家全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說，以前國造的無人機出海測試，受限於能力及安全等因素，大部份時間均沿著海岸飛行，出海測試有很大的風險，尤其飛行時間長達三小時，必須具備完整的通信能力，研判出海除了測試飛航距離外，還包括光學感測、雷達等各項測試，範圍相當複雜、廣泛，希望相關瓶頸能盡快突破，早日投入作戰序列。

    「騰雲二型」無人機由佳山基地起飛，前往花蓮外海空域測試各項性能。（記者游太郎攝）

    「騰雲二型」無人機由佳山基地起飛，前往花蓮外海空域測試各項性能。（記者游太郎攝）

    （取自flightradar 24網頁）

    （取自flightradar 24網頁）

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