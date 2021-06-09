端午連假花蓮車站限走前站 後站出口封閉

端午節連假花蓮車站將採取單一出入口，民眾只能從國聯一路的前站出站，預計11日上午8點起提供快篩，呼籲民眾配合。（記者花孟璟攝）

2021/06/09 18:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國疫情平穩，花蓮縣今天連續第5天武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無新增確診。花蓮縣長徐榛蔚宣佈，4天端節連假期間花蓮車站採單一出入口，後站出口封閉，民眾須走前站出口，並呼籲民眾配合接受快篩。台鐵花蓮運務段統計，預估花蓮站4天的出站人數有2000餘人。

花蓮縣衛生局表示，針對車站設置快篩站，事先請示過中央流行疫情指揮中心，中央表示，傳染病防治法沒有規定強制快篩，等於縣府雖有提供快篩站服務，如果民眾不做，也無法強制要求，只能呼籲民眾盡量配合。

台鐵花蓮縣府端午連假從6月11日至14日將在花蓮、玉里車站設置快篩站。花蓮縣長徐榛蔚今天說明，快篩站將會設置在花蓮車站前站的出站剪票口出口左側，從11日到14日連續4天，從上午8點第一班列車抵達花蓮站開始，直到深夜12點最後一班車到站，快篩站將有專人提供服務；此外4天期間花蓮車站只有前站（國聯一路）為單一出口，提醒返鄉民眾配合篩檢；徐榛蔚也呼籲民眾，端午期間宅在家最安全，呼籲不探親、不訪友、不串門。

端午節假期以往南北人流移動，今年中央流行疫情指揮中心呼籲民眾減少跨縣市移動，並呼籲民眾主動退票，截至今天下午2點公佈數字，高鐵只剩4.2萬張票、台鐵2.7萬張，往年遊客最多的花蓮站今年假期出站旅客也將銳減，台鐵花蓮運務段段長吳金添說，從售票及退票狀況來看，預估4天連假花蓮站出站人數總合2062人，11日920人、12日425人、13日153人、14日564人。

花蓮縣長徐榛蔚今天宣佈，花蓮車站在端午假期只開放前站出入口。（直播記者會擷圖）

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