F-16A失聯》上校飛官未尋獲 同隊士官長驚傳自裁身亡

空軍F-16戰機與駕駛飛官蔣正志上校17日在花蓮外海失聯。（記者游太郎攝）

2020/11/22 23:38

首次上稿 22:50

更新時間 23:38

〔記者游太郎、王峻祺／花蓮報導〕空軍F-16戰機與駕駛飛官蔣正志上校17日在花蓮外海失聯，迄今尚未尋獲人機，國防部長嚴德發今再度到花蓮關心搜救進度，提振第五聯隊26作戰隊的低迷士氣，未料晚間傳出憾事，同隊負責地面裝備的黃姓士官長於晚上20時被人發現在寢室內自裁，送醫不治。對此，空軍回應，與戰機失事無關，籲請外界勿臆測。

17日晚間才發生F-16戰機失聯的空軍第五聯隊第26作戰隊，在折損上校隊長蔣正志後，今晚約20時又驚傳1名負責地面裝備的黃姓士官長在營內寢室自裁，經單位官兵發現後立即送到國軍花蓮總醫院急救，但仍宣告不治。

由於事件發生在國防部長嚴德發視察後，外傳恐與負責失事戰機有關，引發外界諸多聯想。對此，空軍司令部晚間約23時發布新聞稿指出，黃員主要負責地面裝備，與「戰機失事無關」，籲請外界勿臆測。

空軍表示，已責派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

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