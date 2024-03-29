花蓮搜救犬Hero、Fancy好棒 通過IRO國際評量檢測

花蓮縣搜救犬隊2隻搜救犬通過災害搜救檢測。（花蓮縣消防局提供）

2024/03/29 16:35

〔記者游太郎／花蓮報導〕內政部消防署3月26日到28日在南投竹山訓練中心舉行國際災害搜救犬IRO國際評量檢測，花蓮縣消防局派出3組隊伍參加，共有1組隊伍通過高級評測、1組隊伍通過中級評測，通過率逾6成，未來將朝向國際救援方向持續邁進。

花蓮縣消防局指出，花蓮縣搜救犬隊參加測驗的隊伍共有3組，分別是隊員曾景麟搭配搜救犬Wilson、隊員邱楷紘搭配搜救犬Fancy參加中級評測，隊員王澤瑋搭配搜救犬Hero參加高級評測。測驗過程中，王澤瑋及搜救犬Hero率先通過高級評測，規劃明年再接再勵參加國際MRT救援能力認證。邱楷紘搭配搜救犬Fancy經歷4次嘗試後，終於在第二次通過中級評測，達到進入高級門檻的資格。

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這次評測中，曾景麟及搜救犬Wilson雖然付出了努力，卻未能達到通過測驗標準，但特搜隊仍對未來的表現仍然充滿信心，也藉此了解每隻搜救犬的優勢和不足，為接下來的訓練課程制定方向，希望透過不斷的累積經驗，迎接下一次的挑戰。

花蓮縣消防局說，搜救犬隊成立以來雖遭遇過不少挫折，但在長期不間斷訓練下，終於在這次評測中取得好成績，不僅代表領犬員及搜救犬的搜救能力已經逐漸達到水準，未來將持續努力精進，為保護民眾生命財產安全而努力。

花蓮縣搜救犬隊搜救犬接受IRO國際評量檢測。（花蓮縣消防局提供）

花蓮縣消防局2隻搜救犬獲通過IRO國際評量檢測，獲頒證書。（花蓮縣消防局提供）

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