竹縣多數鄉鎮市 初五恢復收垃圾

2024/01/29 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆春節七天連續假期將近，新竹縣環境保護局彙整十三鄉鎮市垃圾收運情形，提醒民眾留意收運時間，做好垃圾分類、資源回收及垃圾減量，環保過新年。

初三橫山、初四竹東部分清運

環保局表示，二月八日除新埔鎮與竹東鎮上坪里、瑞峰里、陸豐里等三里，以及五峰鄉前山地區停收以外，其他鄉鎮市皆維持清運。二月九日（除夕）當天除峨眉鄉、五峰鄉、尖石鄉與竹東鎮員山里、柯湖里停收以外，其他鄉鎮市皆維持清運。

二月十日至十一日（春節初一、初二）各鄉鎮市皆為停收狀態。二月十二日（春節初三）橫山鄉有加班清運，其他鄉鎮市為停收狀態。二月十三日（春節初四）竹東鎮員山里及柯湖里有加班清運，其他地區仍為停收狀態。二月十四日（春節初五）除芎林鄉、橫山鄉、尖石鄉前山地區與竹東鎮員山里、柯湖里停收以外，其他鄉鎮市均恢復正常清運作業。

環保局提醒，回收廚餘時請先瀝乾水份，再倒入廚餘桶內。若有巨大垃圾或家具需清運，請事先聯繫當地清潔隊協助處理。

民眾若有使用瓦斯罐、髮膠罐、殺蟲劑等高壓氣瓶，應先確認已經使用完畢，並分類垃圾資源後獨立打包、標示「內有高壓瓶」警語後，交付正確回收管道，避免垃圾壓縮作業時發生爆炸，造成清潔人員受傷。

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