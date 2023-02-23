學測出爐 竹中、竹女和實驗中學5人四科滿60級分

大學學測成績出爐，新竹地區實驗中學有兩人四科滿60級分。（記者洪美秀攝）

2023/02/23 12:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年度大學學測成績出爐，新竹地區包括新竹高中、新竹女中及實驗中學共有5名學生，4科成績滿60級分，學生表現優異，其中實驗中學參加學測學生幾乎八成以上學生達全國頂標，表現優異。

新竹高中表示，今年學生國英數A自60級分有1人，59級分3人，58級分8人，55級分以上共75人。國英數B社59級分1人，58級分4人，55級分以上共29人。國英數A社59級分1人，58級分2人，55級分以上共24人。

竹中表示，學生國英數A自然四科滿級分1人，四科各組合55級分以上共128人次。國英數A自然四科組合超過全國頂標共251人。各科前標成績都超越全國頂標成績，各科取得滿級分人數共258人，整體表現比去年好，將依成績展開大學個人申請與甄選作業。

新竹女中表示，今年有622名學生參加學測，其中有2名同學取得四科60級分。理工生醫學群的國英自數A四科達頂標總和50級分共134位，人文社會學群的國英社數B四科達頂標總和50級分共179位，佔竹女選考考生30%以上。

竹女表示，學校提供多元教學方法和學習環境，此次學測成績表現優異，學校將協助學生申請最適才適性的校系，並提醒學生申請入學要加注意各大學科系的篩選倍率和採計方式，按照自己的能力、性向、興趣等選擇校系。

實驗中學今年共有167名學生參加學測，表現依舊亮眼，四科達60級分人數共計2人，包括普通班及數理資優班各1人。報考國英數A自四科達頂標以上131人，占全體報考人數81%；國英數B社達頂標以上57人，也占全體比88%，學校後續也將提供協助，讓學生在下個申請階段再接再勵。

大學學測成績出爐，新竹地區新竹女中有兩人四科滿60級分。（記者洪美秀攝）

大學學測成績出爐，新竹地區新竹高中有一人四科滿60級分。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法