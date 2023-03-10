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    阿里山花季登場 3月下旬賞櫻王

    梅山瑞里的紫藤花剛開始綻放。（嘉義縣政府提供）

    梅山瑞里的紫藤花剛開始綻放。（嘉義縣政府提供）

    2023/03/10 05:30

    今起一個月 聚焦工作站、沼平公園花況 瑞里紫藤花祭同步開跑

    〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕為期一個月的阿里山花季今天起登場，阿里山國家森林遊樂區花況美不勝收，賞花焦點為工作站與沼平公園區，工作站有唐實櫻、緋寒櫻、霧社櫻及粉色系櫻花，環繞在含苞待放的「櫻王」染井吉野櫻周邊，「櫻王」最佳觀賞期約三月下旬；沼平公園在車站周邊可搭配沼平線的阿里山小火車入鏡，緋寒櫻及粉色系櫻花都是追花客最愛。

    阿里山達人黃源明說，花季第一個週末假日賞花推薦景點為工作站、沼平公園區、香林服務區、木蘭園、阿里山火車站、森之道、旅社區等，最佳熱點為工作站。

    今年溫差大 拉長花期、花色偏淡

    沼平公園除盛開的緋寒櫻及粉色系櫻花，還有文學大師的阿里山作品，讓賞花增添些許文學氣質；香林服務區的粉色系櫻花在受鎮宮對面；阿里山火車站旁緋寒櫻滿開；旅社區有最晚盛開的唐實櫻；木蘭園除招牌的白木蘭盛開，還有園區最大棵的霧社櫻；森之道從第一管制站進入，沿木棧道來到員工宿舍，就會看到霧社櫻盛開花況，預估下週進入滿開期。

    黃源明說，可能受日夜溫差大的影響，目前櫻花花況有凍冷減緩現象，加上乾旱缺水，已盛開的櫻花包括石棹附近的昭和櫻，及遊樂區的粉色系櫻花，幾乎都還維持可觀賞的花況，往年此時花期早就結束，不過花期拉長，卻導致花色偏淡。

    此外，瑞里紫藤花祭昨起至三月底登場，嘉一六六縣道沿線三十二處賞花點，歡迎遊客到紫色山城品嘗風味餐，入住特色民宿，喝高山茶、精典咖啡。

    嘉一六六縣道 三十二處可賞紫藤花

    縣府文化觀光局長徐佩鈴表示，今年紫藤花祭首度整合農委會水土保持局南投分局、阿里山國家風景區管理處及瑞里社區發展協會、嘉縣一六六觀光產業發展協會及當地業者，舉辦各種特色活動，本週起連續兩個週末辦理「幼葉林農創市集」、七場次「一六六職人領路」免費體驗活動及「咖啡烘焙體驗」、「槌染DIY」、「茶席體驗」與「揉茶體驗」，遊客賞花還可購買特色農產品，順遊媲美京都嵐山竹林秘境的綠色隧道、瑞太古道及野薑花溪步道。

    阿里山國家森林遊樂區森之道櫻花火車讓追櫻客著迷。（黃源明提供）

    阿里山國家森林遊樂區森之道櫻花火車讓追櫻客著迷。（黃源明提供）

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