連假大補血！新北5藍委連署門檻過半 罷綠委最快明2階領件

罷洪在林口舊街市場掃街，志工尼克、議員李宇翔表示，二階已進入中後段，除了服務處收件，也主動出擊以陸戰、巷戰挨家挨戶宣傳，深入地方行動連署。 （記者董冠怡攝）

2025/04/08 12:14

〔記者董冠怡／新北報導〕二階連署期間唯一連假甫結束，新北市罷免藍委進度大增。罷團統計截至4月5日、6日，距離「最低門檻」，6名藍委有5案比例過半，介於5成至9成、1件（羅明才）近4成3；「目標門檻」來看，葉元之、洪孟楷皆過半，其中罷洪後來居上。另據了解，4名綠委案最快明（9日）赴中選會領取二階連署人名冊格式，正在討論是要集體或各自行動。

從「最低門檻」來看，5案進度過半，罷免葉元之9成、尚需至少（下同）2292份連署書；罷免廖先翔7成6、尚需6262份；罷免洪孟楷近7成2、尚需1萬890份；罷免張智倫5成2、尚需1萬3766份；罷免林德福5成、尚需1萬1830份；罷免羅明才近4成3、尚需1萬7064份。

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各罷團設定的「目標門檻」，落在3萬至5萬份之間，現有2案進度過半，罷免洪孟楷近5成6、葉元之近5成3，晚5天開始連署的罷洪暫時微幅超車；罷免廖先翔也有4成5、張智倫近4成3、林德福4成、羅明才近3成2。

根據罷團統計，連假前後累計收件份數相比，大約增加2成至6成，罷洪、板橋大刪元及斷翔先後突破2萬份。罷洪今天在林口舊街市場掃街，志工尼克表示，清明連假因為天氣好，不少人出門簽署，也有返鄉掃墓者帶著親友的連署書交給罷團，但仍與目標5萬分有不小的距離，呼籲民眾踴躍響應；一起掃街的議員李宇翔說，二階已進入中後段，除了服務處收件，也主動出擊以陸戰、巷戰挨家挨戶宣傳，深入地方行動連署。

拔羅波提到，連假期間有派報，許多民眾拿著放在信箱裡的連署書過來，總部4月6號開幕後，短短一天半也收到非常多民眾的連署書，振奮團隊士氣。

其他團體持續透過緊扣時事發文、舉辦活動、拓展連署站點等空陸戰急起直追。不過有罷團擔心關稅戰及股災會使觀望中的市民，將對政府的不滿轉嫁給大罷免，連署意願冷淡，藍營也要求停止大罷免，不要一邊喊團結、一邊搞罷免。

斷翔指出，國民黨把毫無關聯的兩件事放在一起，有轉移焦點、混淆是非的嫌疑。大罷免已非藍綠惡鬥的問題，而是公民要下架親共賣台的立委，藍營一直搞錯溝通對象，「現在喊停止罷免，是想拿人民的憤怒當祭品，去保護毀憲亂政藍白立委的爛行為、爛修法！國際壓力讓我們更要齊心，但齊心不是集體裝瞎」，公民可以一邊關心國際經濟、一邊要求民代做事，才是成熟的民主社會。

二階連署期間唯一連假甫結束，新北市罷免藍委進度大增；圖為八日市場連署狀況。（記者董冠怡攝）

新北市罷免藍委第二階段進度。（記者董冠怡製表）

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