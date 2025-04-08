批藍白是立法院會空轉始作俑者 綠：應優先排卓揆關稅報告

立法院今（8）日召開院會，民進黨團第5次占主席台杯葛議事，民進黨團總召柯建銘（左）與占領主席台的民進黨立委吳秉叡（右）。（記者陳逸寬攝）

2025/04/08 12:33

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團抗議藍白於3月25日晚間，非法召開會議將「反廢死」及「反戒嚴」公投案逕付二讀，今（8）日院會持續搶占主席台，在野黨則批評當家鬧事、癱瘓國會。對此，民進黨團強調，造成立法院會僵局的始作俑者就是藍白和立法院長韓國瑜，並主張應優先排定行政院長卓榮泰因應川普關稅政策的專案報告。

為抗議藍白對2公投案非法開會、無效表決，民進黨團自3月28日、4月1日持續杯葛院會至今。綠委今天一早集結，立法院議場上午7時開門後，順利搶占主席台，並擺出「拯救股市，請卓院長專案報告」布條。

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國民黨團則擺放「國是會議，守護台灣」、「治國無能，癱瘓國會」等標語，還拿出2張座椅放置「柯建銘搶C位」手板；國民黨團總召傅崐萁呼籲，國難當頭、當家不鬧事，好好救贖全國嗷嗷待哺的產業、以及受困需協助的勞工，才是當務之急。民眾黨團總召黃國昌亦質疑，民進黨團要求卓揆專案報告，卻將後門鎖起來杯葛議事，是在玩什麼兩面手法。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤接受本報訪問表示，不要做賊喊抓賊，若沒有違法表決2個公投案在先，就不會有現在如何確認非法會議的僵局，黨團在近半個月的時間內，已清楚地告訴韓國瑜盡快協商，是誰一直不協商？如今的始作俑者，不折不扣就是藍白、加上韓國瑜，若韓早點協商尋求解套、撤回公投案表決，議成早就可以前進。

吳思瑤說，民進黨團的主張非常清楚，立法院現在最迫切的議程就是盡快排定卓榮泰，因應川普關稅政策的專案報告，期待黨團協商能決定專報日程，這是比優先更優先的事。

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