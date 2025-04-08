不要普發1萬了？蔣萬安呼應張善政 籲超徵5283億用於企業紓困

蔣萬安今呼應張善政建議，認同2024年超徵5283億元稅收，應重點用在對企業界的緊急紓困。（資料照）

2025/04/08 12:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普關稅大刀讓全球人人自危，台北市長蔣萬安昨（7）日為此拜會多位產業界人士，今呼應桃園市長張善政建議，認為中央政府應將2024年超徵的5283億元稅收重點用在對企業界的緊急紓困，尤其是在穩定勞工就業權益的部分。

蔣萬安今臉書發文表示，對美國關稅相信大家心情都很沉重，而台灣是出口導向國家，美國的關稅政策對我國衝擊，遠超大多數國家，近期他看了很多資料，並與學者專家、市府團隊密切討論，昨日更拜訪業者，目前情勢真的很艱困。

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蔣萬安指出，大家第一時間想到受衝擊產業，都聚焦墊子、機械零組件等廠商，但其實走訪第一線產業聽到心聲，包含食品業、紡織業等各個產業，同樣受到很大的衝擊，且影響正一波一波逐漸擴大。

他說，執政者就該提前部署，該第一時間站出來向國人說明，並且清楚誠實地告訴大家將面臨的困難，以及該如何應對，未雨綢繆，不是只有亡羊補牢；而地方政府角色，就是在自己的範圍內盡力，也期待不分朝野黨派、不分中央地方能夠團結一致，放下對立與歧見，苦民所苦，與受衝擊的民眾站在一起，共度難關。

蔣萬安認為，關注勞動權益才是真正苦民所苦，台北市這次受衝擊產業約2800家，營業額影響約9200億元，占台北市總體營業額5%；現在已經聽說有廠商貝客戶暫停訂單、撤單，接下來可能有輪休、無薪假、甚至裁員的可能，他認同桃園市長張善政建議，中央應將2024年超徵的5283億元稅收，重點用在對企業界的緊急紓困，尤其是在穩定勞工就業權益的部分。

蔣萬安說，現在討論大家聚焦在商品貿易逆差，但是臺灣事實上向美國購買的非常多的服務，卻沒有在目前美國高關稅的計算公式當中，包括台灣民眾以及機構投資者購買許多美國的金融服務、雲端服務、金融商品或是金融資產，甚至軟體授權、社群廣告等；此外，台灣也是美國國債前十大持有國之一，顯示雙方經濟深度連線，而台灣在全球半導體供應鏈也有無可取代角色，這些都是台灣在談判可以主張的籌碼與抵氣。

他認為，在與台灣主要出口競爭國日本、韓國、東南亞等國比較的框架之下，至少要爭取區域性公平競爭條件，不能讓台灣獨漏、獨自背負高關稅；此外他指出，有第一線廠商也說，希望能夠和供應鏈夥伴，比如東南亞國家的廠商，在美國合作建立組裝廠，就近供應美國需求；也有業者在座談時，提出要刺激消費、擴大內需市場。

蔣萬安指出，台北市目前建立了中小企業產業需求意見整合平台，希望進一步提供一站式資訊；產業局要持續提供中小企業數位轉型、淨零碳排轉型輔導措施，並針對有資金需求的中小企業，提供貸款融資或補貼及延長貸款還款期限等資金協助措施，門檻方面，也一定不能讓中小企業「看得到，吃不到」。

此外，產業局也要協助企業拓展多元市場，投入更多資源來協助企業擴大海外參展拓銷補助計畫，包括提高補助額度、降低補助申請限制等方式，或辦理海外市場拓銷活動團，協助企業分散市場風險。

針對勞工可能放無薪假及可能的大量解雇問題，勞動局要協助入場輔導及提供各項諮詢，並持續與各產業及中小企業交換意見，必要時啟動「短期上工方案」。

蔣萬安指出，聽取公協會心聲時有一個很好的想法，政府可以跟公協會合作辦理美國商品展示會，擴大對美採購，爭取更大談判籌碼；台北市也要運用與美國12個姊妹市既有的連結，要和歡迎台灣企業赴美設廠的各州政府合作，扮演溝通橋樑，協助企業赴美設廠；更要主動加大力度，邀請美國代表性公司來台北投資，他們也將成為在美為我國遊說的友好力量。

蔣萬安說，美國的「對等關稅」是否會成為一個長期的政策，現在還無法判斷，因此有必要讓更多的企業保留住現有的勞動力與生產力。在這段時間，期望政府與美國之間的談判，能夠爭取到對台灣最有利的結果，我們也要為企業開拓其他出口市場爭取更多的時間。

最後蔣萬安也強調，最重要的是一定要放下對立與撕裂，團結一致「共赴國難」。

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