布澎海上藍色公路復航 清明4天連假迎來第一波高潮

布澎海上藍色公路3月15日由雲豹輪載客133人打頭陣前往澎湖遊憩。（圖由高雄港務分公司布袋管理處提供）

2024/04/02 11:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕布袋澎湖海上藍色公路去年10月16日季節性停航後，3月15日由雲豹輪載客133人打頭陣前往澎湖遊憩，3月29日後每天恢復定期船班，清明4天連假往返各33艘次，旅客總人數1萬7517人次，掀起今年第一波旅運高潮。

高雄港務分公司布袋管理處長鄭俊華表示，布袋國內商港的發展定位為服務離島客、貨運輸及發展休閒觀光遊憩業務，其中客運為台灣本島與澎湖間航程最短的海上藍色公路，單趟只要7、80分鐘，是搭船到澎湖旅遊的首選，遇假日往往一位難求，隨著疫情趨緩，離島觀光業務蓬勃發展，去年度進出布袋港旅客人數達61.9萬人次，一舉突破60萬人次大關，並打破2019年59萬人次的歷史紀錄。

鄭俊華指出，布袋港2023年旅客人數為61萬9246人，第一波高峰出現在4月1日至5日共5天的清明連假，旅客人數達2萬1997人次，僅次於6月22日至25日連休4天端午連假的2萬7718人，不過今年的端午節連假只有3天（6月8日至10日），仍否再超越清明連假旅客人數，有待觀察。

今年4天清明連假第1天4月4日首日將有11艘客輪載客前往澎湖旅遊，包括3班次的加班船，預計載送4415位旅客，4天合計進出港1萬7517人次，雖比去年的5天連假少了4480人次，還是開出好頭彩。

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