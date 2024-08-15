《彰化》助弱勢辦後事 行善團8年募9千萬

2024/08/15 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕透過「+1」的涓流愛心，彰化縣十方功德行善團成立八年來，透過二、三千位團員的小額捐款，已募集超過九千萬元，解決了九百多戶艱苦家庭無錢可辦親人後事燃眉之急。行善團表示，堅持「不預留善款」方式，當有個案需求才募款，而幾乎每次募款，都在一分鐘內秒殺達標！

「十方功德」每次募款 1分鐘內達標

團長兼發起人陳永聰從「黑手」做起，年輕創業開了修車廠，同時也賣中古車。

他表示，剛開始都是跟著新聞報導去做急難救助，後來就改為捐錢支持救助機構，但卻一再傳出社福團體有捐款帳目不清弊端，為了避免愛心捐款成為考驗人性的魔咒，他想到最好的方法就是「不預留善款」。

避免帳目不清 團長「不預留善款」

因此，當陳永聰得知有困苦家庭沒錢辦喪事或是醫藥費，就實際走訪確認有募款開案需求，之後會透過LINE群組來募款，每案募款大約都在十萬以內。在募款前一天先在群組預告，隔天上午九點準時在群組募款起跑，幾乎都是一分鐘就達標，每人捐款都以一百元、二百元居多，一旦募款金額達標就不再收善款。

陳永聰說，加入十方功德行善團，團員常常有「捐不到錢的鬱卒」，連他都要跟團員在LINE群組比捐款速度。而這些來自各行各業基層的小額捐款，他都會親自拿到個案家庭手上，再由村里長進行見證。

曾受幫助 高中畢業青年主動捐錢

陳永聰說，曾有救助戶拿到幾萬塊現金，手都在發抖，還有人說「人生第一次摸到這麼多的錢」，這筆錢卻是要用來幫親人下葬；有位青年高中畢業剛工作賺錢就要捐錢，這位年輕人家庭曾受過十方的捐款，如今他也想要透過捐錢幫助別人，這就是愛的力量最好的見證！

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