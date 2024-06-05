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玉米葉包黑米 創意粽像「炊番麥」

彰化縣田中鎮農會舉辦「飄香端午，情深意粽」創意粽子料理大賽，有人以玉米葉包粽，乍看以為「炊番麥」。（記者陳冠備攝）

彰化縣田中鎮農會舉辦「飄香端午，情深意粽」創意粽子料理大賽，有人以玉米葉包粽，乍看以為「炊番麥」。（記者陳冠備攝）

2024/06/05 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節要吃粽子，彰化縣田中鎮農會昨日舉辦創意粽子料理大賽，比賽以「黑米」為主角，輔以田中農特產品為發想，吸引不少包粽高手參賽，有人以玉米葉包粽，乍看以為「炊番麥」，色香味俱全，看了令人垂涎三尺，可說是令人充滿了食慾。

田中農會行銷黑米 包粽高手參賽

田中鎮鄰近濁水溪，是彰化稻作產地，更有「台灣米倉」美名，近年健康意識抬頭，田中地區越來越多農民種植黑米，對此田中鎮農會突發奇想，舉辦第一屆黑米創意粽料理大賽，昨日在田中農會家舉行，吸引七組料理好手挑戰。

參賽好手中有人利用玉米葉當粽葉，小心翼翼將黑米、荸薺及紅棗等配料包成「一株」粽子，並取名「幸福圓滿甜蜜粽」，經過烹炊後，口感如玉米般香甜，吸引評審青睞；也有人用粿葉包粽，或是加入田中地區農產如火龍果、鳳梨、香蕉等做成三果粽，不僅充滿料理創意，口感也令人驚艷。

此外，彰化「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱，為了讓彰化家扶童在端午節可以吃到粽子，發起愛心粽募集活動，兩天內就募集四八八○顆肉粽，昨日舉辦贈送活動給彰化家扶中心。林煌凱表示，八年來已募集三萬五六○○顆粽子，未來會繼續做下去。

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