彰市下水道坑洞蓋板 機車族噩夢

彰化市天祥路與中正路2段800巷轉彎處，施工路段覆蓋了一大塊的鋼板蓋板，機車騎士不敢冒險騎過蓋板，閃避到對向車道更是危險。（記者張聰秋攝）

2024/06/05 05:30

降雨濕滑 騎士須繞行或逆向 險象環生

〔記者張聰秋／彰化報導〕內政部國土管理署最近在彰化市區中正路與中山路段進行污水下水道工程，施工路段挖了多處坑洞，並以鋼板蓋板覆蓋尚未完成的洞口，不料，五、六月的頻繁降雨使路面濕滑，這些蓋板竟成為機車騎士的噩夢！不少騎士在行經蓋板時，因輪胎打滑險些差點摔車，也有人為了閃避蓋板，不得不跨到對向車道逆向行駛，增加了危險性。

由於施工區域就在彰化縣警察局、消防局、秀傳醫院等市中心地段，還有南興、平和等多間國小、國中學校，人口密集，上下班和上下課的交通尖峰時段，機車車流量大交通擁擠。許多騎士表示，這些天坑蓋板成了用路人的痛，若發生事故誰來負責？

民眾指出，坑洞分散在各施工路段，其中，中正路二段八○○巷就有兩處，兩個蓋板一個就在該巷弄口與天祥路的轉彎處，另一個直接就在車道上。晴天時，騎士冒險騎過蓋板，險象環生；雨天時，路面濕滑，他們根本不敢冒險通過，只能繞行或逆向行駛，這讓天天經過此處上班和載孩子上下課的民眾非常困擾。

縣府要求廠商加強鋼板防滑

對此，縣府水利資源處表示，彰化市污水下水道系統進入第二期建設，範圍自鐵路以東至中山路止，縣府委託國土署下水道工程分署辦理工程施工，目前進行彰化市天祥路附近第一標污水管線推進工程，於道路三十至五十公尺不等設置一處工作井，採用推進方式施工，目前各工作井未施工期間以覆工蓋板覆蓋，維持道路通行，未來施工完成推管後將收築成一般直徑約七十五公分污水人孔。

水資處已聯繫國土署下水道工程分署，要求施工廠商檢視加強覆工蓋板花紋鋼板防滑狀況，減少打滑情況。初步預計八月底完成工程施作，請用路人行經工區範圍時小心慢行。

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