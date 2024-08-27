洋瓜香1分地收60萬元 彰化瓜王曝訣竅

彰化縣府與永靖鄉農會舉行洋香瓜行銷會，王惠美（中）大讚洋香瓜。（記者顏宏駿攝）

2024/08/27 17:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕網紋洋香瓜號稱是「最難搞的水果」，也是「最有賺頭的水果」！每顆1公斤的網紋瓜動輒300元起跳，1分地1年2收就有60萬元收成，彰化縣永靖鄉栽種面積達78公頃，造就多位「瓜中之王」，瓜王分享他們致富的秘訣，就是「打造送禮行情」。

彰化縣政府今與永靖鄉農會合作舉辦「彰化縣洋香瓜推廣行銷會」，縣長王惠美表示，中秋節將來臨，向大家報好康，「送禮自用兩相宜」，除了上一波縣府針對縣內庇護工場及身障機構團體所做的咖啡、餅乾、蜂蜜等優質產品，進行聯合行銷之外，這次，永靖農會推出新鮮洋香瓜禮盒，歡迎大家可以品嘗彰化自產自銷的洋香瓜，數量有限，訂購要搶快，數量有限，錯過就要等明年了。

永靖鄉農會理事長詹日新表示，目前彰化縣內洋香瓜種植面積大約78甲，永靖鄉種植面積大約8甲，永靖鄉種植的洋香瓜其外型、甜度等都是一流的，中秋節前夕時值洋香瓜產季，邀請大家多加訂購彰化縣生產的洋香瓜。

永靖鄉農會推廣股長林瑞敏說，1分地的溫室可種網紋瓜約1800株，每季可收近2000顆，若每顆重量能超過1公斤，每分地收成在30萬元以上，有些農民自種自售，宅配禮盒裝每顆可賣350元以上，收入更可觀，「瓜王之王」就是指靠網紋瓜致富的農友，想當瓜王的農友不少，但網紋瓜不耐熱，病蟲害多，有時一季收成掛零，因此栽種技術、田間管理成決勝的關鍵。

林瑞敏說，農民把採收控制在「送禮的季節」，上等的洋香瓜透過直銷，可以賣到更好的價格，一年內可分成中秋節、春節、端午節，洋香瓜外型漂亮，果肉香甜多汁，送禮送到心坎裡。

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