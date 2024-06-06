愛心「粽」夏祝福 基金會關懷弱勢長輩

詹麗珠（右1）贈送端午節可愛又應景的香包，英姨（中）開心的比讚。（彰基提供）

2024/06/06 22:45

〔記者湯世名／彰化報導〕端午佳節即將到來，切膚之愛基金會今年與新北市石門農會、鮮食家及中華民國老人福利推動聯盟攜手公益，號召民眾認購粽子和乾糧，昨天（5日）由切膚之愛基金會執行長詹麗珠率領服務團隊，前往長輩家中陪伴關懷，並送上愛心物資，讓老寶貝們提前感受佳節氣氛及來自社會的愛心。

69歲的英姨，患有失智症與人無法正確應答，又因雙腳無力，致行走困難，無法自行沐浴，家中簡陋、空間狹隘，常常瀰漫著一股異味，兒子是唯一的經濟支柱與照顧者，壓力十分沉重。直到切膚之愛基金會關心介入，透過專業的服務並陪伴他們渡過難熬的時光，目前英姨已漸漸緩解不安的情緒，家中的環境及照顧品質也逐漸改善，兒子時常向社工表示很感謝基金會的協助。

切膚之愛基金會社工前往72歲林奶奶家裡，她看到眾人到家裡來關心，喜悅之情溢於言表，開心與大家一起比賽釣粽子遊戲，憑藉釣得多彩的粽子顏色贏得比賽，詹麗珠將禮物及愛心物資送至她手中時，奶奶開心的說：「平時來幫我整理家裡、陪我聊天，端午節還有禮物可以拿，有那麼多人來關心我，家裡變得好熱鬧，這才是年節的感覺」。

詹麗珠表示，受通膨致物價年年上漲，每月僅靠政府補助款生活的弱勢長輩們，維持三餐溫飽已十分困難，更遑論能在端午佳節享用應景的粽子；感謝持續投注公益的中華民國老人福利推動聯盟、新北市石門農會及鮮食家公司，透過網路廣邀民眾進行愛心認購及捐贈，讓切膚之愛基金會服務的弱勢長輩，能享用愛心物資，感受端午佳節的氣氛。

切膚之愛團隊貼心的設計小遊戲，提前陪伴林奶奶（左）歡度端午佳節。（彰基提供）

詹麗珠（左4）率領服務團隊，陪伴關懷英姨（左3），並送上愛心物資。（彰基提供）

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