羅生門？懷疑中風阿公遭施暴 外孫女與外籍看護工爆肢體衝突

許女的外公因為中風住進彰基中華院區，家屬雇用印尼外籍看護工阿尼來照顧，但因為外公身上脫臼、割傷、嚴重褥瘡，許女在質疑阿尼過程，雙方爆發肢體衝突。（記者劉曉欣攝）

2022/07/31 16:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕各說各話？彰化縣許姓女子質疑外公身上脫臼、割傷、嚴重褥瘡與25歲印尼外籍看護工「阿尼」有關，日前到彰基中華院區探視時與「阿尼」爆發口角與肢體衝突，許女憤而提出傷害告訴；黃姓人力仲介表示，阿尼否認施暴；縣府勞工局強調，雙方各說各話，「阿尼」適度安置中。

許女表示，阿公年過9旬，年輕時在彰化市經營餅店，身體硬朗，上了年紀後才罹患慢性病，3年多前突然中風倒下，先在彰基住院，後來才轉到彰基中華院區接受照護，因為疫情關係對於陪病限制較多，家屬決定雇用外籍看護工，可以專責在醫院照護阿公。

許女指出，因為疫情鬆綁探視政策，家屬日前去探視阿公，卻發現阿公左膝蓋出現嚴重血腫，檢查後確認左膝關節移位疑似脫臼，她想到今年初阿公背部也有嚴重褥瘡、左食指也有割傷，越想越不對勁，因此，她就直接詢問「阿尼」，沒想到，「阿尼」卻翻白眼，直接回說「不知道」。

許女說，因為病房內沒有監視器，她才必須跟「阿尼」詢問阿公情況，但「阿尼」態度太差，她才會與「阿尼」發生拉扯，後來她決定向警方提出傷害告訴，因為不能讓「阿尼」在調查期間再去服務其他人。

彰化縣警局彰化市民族路派出所表示，許女與外籍看護工爆發衝突，警方到場時，醫護人員已將兩人拉開，許女因為懷疑看護工疑似對癱瘓外公施暴，雙方爆出拉扯與肢體衝突，許女提出傷害告訴，警方已依法受理，並移送偵辦。

黃姓人力仲介指出，阿尼否認對阿公施暴，何況彰基中華院區每間病房都不只一位患者，還有醫護人員進出，不可能會施暴。

縣府勞工處長何俊昇指出，接獲投訴後已介入處理，目前是雙方各說各話，到底阿公身上的傷是習慣性踢床緣，還是蓄意，這部分還要了解；初步調查，許女因為質疑看護工，沒有聽看護工的解釋就動手，目前移工已先行轉出，並適度安置。

彰基表示，這名阿公是在2017年間轉到中華院區，阿公的看護工並沒有發現異樣，也照顧阿公約兩多年的時間，不曾看到對阿公動手。

許女外公左膝出現血腫。（圖由許小姐提供）

許女發現中風癱瘓外公左食指有割傷。（圖由許小姐提供）

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