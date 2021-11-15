當沙包狂揍！無良看護虐中風婦 監視器在拍也不怕

家屬透過監視器發現，外籍看護妮娜竟用拳頭毆打媽媽的臉跟頭，還猛抓頭髮狂耍暴打。（民眾提供）

2021/11/15 16:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是可惡！彰化縣員林市曹姓兄弟2年前透過仲介聘僱印尼籍看護妮娜，幫忙照顧中風的老母親，但兩兄弟近日返家，母親卻驚恐的對他們說，「外勞打人」，兩人透過監視器發現，外籍看護竟對母親巴頭施暴，且出手猛烈彷彿當沙包揍，就算有監視器在拍也不在乎，曹姓兄弟氣得報警，卻發現看護已打包好行李似乎準備落跑，只好找議員曹嘉豪陳情，也指控仲介公司縱容。警方也將妮娜逮捕，確認施暴屬實，依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。

曹氏兄弟表示，媽媽因病中風，他們兩兄弟跟父親都需出門工作，因此於2019年透過仲介公司安排，聘僱妮娜照顧母親，但後來發現媽媽有褥瘡且一直未好，還有2次跌倒送醫縫針，他們質疑妮娜沒把媽媽照顧好，於是向仲介反映，希望可以更換看護，但對方回覆疫情關係難以即時找人替代，他們只好在客廳、廚房、媽媽房間加裝監視器，妮娜也都知情。

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曹姓兄弟說，10月底某次返家時，媽媽對他們說「外勞打人」，他們趕緊回放監視器查看，發現妮娜竟用拳頭毆打媽媽的臉跟頭，還猛抓頭髮狂甩暴打，兄弟倆看了相當難過，並在11月7日報警，離譜的是，警方到場後，妮娜正在房間對躺在床上的媽媽強行灌水，媽媽則被嚇得呈現驚恐的表情，妮娜則當場被帶回警局偵訊。

「我視她為親人，她待我母如畜生。」曹姓兄弟說，他們一家人對妮娜很好，知道妮娜愛吃蛋餅及愛喝咖啡，所以經常買來給妮娜吃，沒想到妮娜竟會這樣虐待母親！曹姓兄弟也說，一想到媽媽被施暴畫面就感到很難過，「這和地獄有什麼不同！」，幸好及早發現，否則媽媽可能會被打到腦出血，甚至沒命。

對此，議員曹嘉豪氣憤表示，該案被害人是看他從小長大的堂嬸，他無法相信這樣的事情會發生在他身邊，而該案家屬多次連絡仲介，但仲介一直不積極處理，直到警方找上門還要求家屬撤告並和解，並語帶威脅要先轉出外勞，否則半年內不能再聘請，也說外勞跑掉是他們的責任等語，根本沒在關心被打的雇主。

今日記者會開到一半，仲介業者突然帶著妮娜出現，並一起對家屬道歉，仲介業者也當著家屬及眾人面前質詢妮娜為何打人？妮娜回說是因為阿嬤都不睡覺，理由令人傻眼。

針對該案，彰化縣府也立即做出說明，指出對於該名移工對照顧者施暴，已函請勞動部廢止該名移工聘僱許可及限令出境，如涉及刑責，將移送司法機關偵辦，經查有違反就業服務法、老人福利法行為，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公告其姓名。另外，家屬亦可以專案再申請其他外傭照顧老人家。

曹嘉豪也說，曾有人指出，看護這麼做是為了想早點被遣返回國，所以警方到場後發現妮娜行李早已整理好，甚至還有一堆網購品，顯然有恃無恐，當台灣人好欺負，為了避免再有類似的事情發生，他將提案要求縣府對未來引進的外籍移工進入居家看護前，其仲介公司必須先安排進行一定時數的法治教育，且仲介公司也須對類似的刑事案件負連帶責任，以保障被害家庭。

家屬指控聘僱的外籍看護涉嫌巴頭施暴中風老母親，有監視器在拍也不怕。（民眾提供）

被害者家屬向縣議員曹嘉豪（右）陳情，指控移工施暴，且控仲介公司縱容，差點害嬤嬤沒命。（記者陳冠備攝）

印尼籍移工妮娜，在仲介陪同下到曹嘉豪服務處跟家屬致歉，眾人質詢為何打人？妮娜回說因為阿嬤都不睡覺，理由令人傻眼。（記者陳冠備攝）

縣議員曹嘉豪（左1）不滿仲介未積極處理看護施暴問題，仲介業者（右1）不斷解釋道歉，但被害家屬並不領情。（記者陳冠備攝）

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