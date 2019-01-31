臉書付費給APP 蒐集兒少個資

2019-01-31

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）三十日報導，社群媒體巨擘臉書（Facebook）以每月給付二十美元（約台幣六一五元）的小惠，透過一款有違反蘋果隱私保護政策之虞的智慧型手機應用程式Facebook Research App，蒐集使用者、特別是十三至十七歲青少年的私密個資。事情曝光後，臉書已暫停在蘋果的行動裝置上進行此計畫。

據了解，這款App能讓臉書在使用者的行動裝置上「幾乎如入無人之境」，得以存取使用者在聊天App上的通訊內容（包括照片與影片）、電子郵件、網站瀏覽活動、已下載的App清單與使用這些App的時間、使用者所在位置的歷史，以及數據使用。科技新聞網站TechCrunch指出，該App還要求使用者提供在亞馬遜網購的訂單螢幕截圖。

當英國廣播公司（BBC）造訪該App的一個註冊頁面時，上面明載臉書可使用這些資訊以改善其服務，即便App加密或是在安全的瀏覽session下，也照樣能蒐集個資，以及參與者必須同意「不對第三方透露任何有關此計畫的訊息」。臉書還說，參與者都同意上述規定，市調也是標準操作程序；但就在TechCrunch踢爆此計畫後，臉書就停止在蘋果的行動裝置上進行該計畫，原因可能在於該App蒐集個資，顯然違反蘋果公司的隱私保護政策。

蘋果系統喊卡 Google無回應

TechCrunch指出，臉書利用社群媒體廣告，特別鎖定青少年進行此一個資蒐集分析計畫，但臉書否認，稱此研究是針對十三至三十五歲的使用者，十八歲以下的未成年人須取得家長同意；不過，BBC記者假扮成十四歲少年，卻能在未提供家長同意的情況下，下載該App。此外，臉書也無法說明是否曾在美國以外推行此計畫。

臉書發表聲明，強調外界忽略該市調計畫的關鍵事實，稱該App並不神秘、也並非對註冊參與者進行間諜刺探行為，而是明確取得參與者的同意並支付費用；參與者中的青少年比例不到五％，且都取得家長同意。當BBC詢問如何取得家長同意時，臉書僅以此業務交由第三方負責帶過。TechCrunch報導，該App也有安卓版本，但開發安卓的Google尚未有回應。

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