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    228連假首日國道上午多處追撞事故釀回堵 下午9處路段注意壅塞

    今天是228連假第一天，國三南港交流道一早通往國五南下路段湧現大量車潮，高公局提醒下午還有9路段要注意。（記者田裕華攝）

    今天是228連假第一天，國三南港交流道一早通往國五南下路段湧現大量車潮，高公局提醒下午還有9路段要注意。（記者田裕華攝）

    2025/02/28 13:19

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（28日）是228和平紀念日連續假期首日，交通部高速公路局指出，上午有多處路段壅塞，也有數起車輛追撞事故，並提醒下午仍有9處易壅塞路段，用路人可注意。

    高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統-楊梅端；國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段。

    高公局呼籲民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。另用路人可利用高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

    今天上午7時51分，國1高架南向66公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時15分排除，造成後方車流回堵4公里；8時02分，國3南向209公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內、中線車道，於上午8時15分排除，造成後方車流回堵3公里。

    另外，9時02分在國1南向91公里處發生1輛小客車與1輛大客車擦撞事故，占用中外線車道，於上午9時09分排除，造成後方車流回堵10公里；9時19分，國6東向國姓1號隧道17.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時46分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

    今天下午北區路況預報。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    今天下午北區路況預報。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    今天下午中區路況預報。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    今天下午中區路況預報。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    今天下午南區路況預報。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    今天下午南區路況預報。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國3南向209公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內、中線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國3南向209公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內、中線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國1南向91公里處發生1輛小客車與1輛大客車擦撞事故，占用中外線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國1南向91公里處發生1輛小客車與1輛大客車擦撞事故，占用中外線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國6東向國姓1號隧道17.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國6東向國姓1號隧道17.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國1高架南向66公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

    國1高架南向66公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

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