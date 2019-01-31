中俄網路結盟 衝擊美2020大選

2019-01-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國多名情報首長二十九日在聯邦參議院警告，中國與俄羅斯已加緊結盟，在間諜活動及資訊安全上，構成美國首要安全威脅，可能衝擊二○二○年美國總統大選。另外他們也指出，北韓不太可能放棄核武，伊朗仍遵守伊朗核協議，並未準備製造核彈，這兩點直接牴觸了美國總統川普的外交政策倡議。

結盟程度為60餘年來最緊密

國家情報首長寇茲、聯邦調查局（FBI）局長瑞伊及中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾等人，於參院情報委員會聽證會提交四十二頁的年度《全球威脅評估》（Worldwide Threat Assessment）報告。文中強調，來自中俄的網路威脅增長，兩國結盟程度是自一九五○年代中期以來之最。

報告提到，北京與莫斯科正投注資源於「科技與軍事優勢競賽」，將定義二十一世紀。中俄日益依賴網路竊密、間諜及網路影響力活動，以獲取政治及經濟收益，同時擴展破壞性網路行動力。在中俄兩國施展更多全球及地區性影響力之際，美國及西方盟國的結盟反而弱化，一些美國盟友為回應美國在安全與貿易政策的變化，正尋求更大的自主性。紐約時報認為，報告此一說法顯然暗指川普的「美國優先」政策導致美國與傳統盟邦的關係緊張，以致外國夥伴須尋求新的關係。

偽製影音進行干預 和上次選戰類似

此外，報告也指稱，中俄可能導致更高的區域衝突風險，尤其是在中東與東亞。美國的敵人可能正以網路影響力展開行動，鎖定明年的總統大選，與俄國在二○一六年選戰期間的行動相似。能夠偽製影像及聲音的「深偽」（deepfake）科技，可能使這些網路影響行動更為強大。

另指北韓不會棄核 與川普不同調

情報首長在作證時，試圖避免直接質疑川普政府政策，但在對北韓、伊朗、敘利亞及伊拉克的分析上，與川普不同調。川普宣稱將能說服平壤放棄所有核武，但報告提及美國情報機關「持續評估北韓不可能放棄所有大規模毀滅性武器、輸送系統及生產能力。北韓領袖視核武對政權存亡至關重要」。

在伊朗問題上，川普認為伊朗核協議不符合美國利益，於去年五月宣布退出此項協議，但寇茲告訴參議員，美國情報官員不相信伊朗正發展核武。哈斯佩爾也表示，伊朗基本上仍遵守二○一五年核子協議。

在反恐問題上，川普於去年底宣布從敘利亞撤軍，聲稱極端組織「伊斯蘭國」（IS）已遭殲滅。然而，寇茲強調，IS將繼續在敘國「煽動暴力」。報告提到，伊拉克與敘利亞境內仍有數千名IS戰士，全球仍有數十個IS網絡組織。

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