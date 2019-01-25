反對派領導真空 35歲議長三週崛起

2019-01-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕短短三週內，三十五歲的瓜伊多因為時機以及背後支持力量的推波助瀾，在政壇迅速躍升，從小議員成為備受矚目的國會議長，現在自封臨時總統，挑戰左派總統馬杜羅，更把他推上國際舞台。

委內瑞拉反對派因勢力分裂，數次企圖推翻馬杜羅及前任總統查維茲不成，許多重要領導人不是遭當局監禁、流亡，就是被禁止參與公職選舉。瓜伊多的崛起帶來填補領導真空的新希望，但他還需要軍方的力挺，才能達成迫使重新選舉、政權易主的目標。

一月當議長 知名度不高

出身勞工階級家庭的瓜伊多，學習工業工程、具有美國喬治華盛頓大學公共行政學碩士學位；二○○七年參與反查維茲的學生運動，初試政治身手，一五年首度獲選國會議員，一八年初出任國會反對派聯盟領袖，今年一月五日上任議長時，國內沒多少人認識他。

時機是瓜伊多崛起關鍵之一。盛產石油的委國因經濟危機加深，通貨膨脹率眼看將超過百分之二千三百萬，民眾渴望新領袖拯救國家。

一四年起遭軟禁、禁止擔任公職至今的「民意黨」創黨主席羅培茲，一手推動瓜伊多竄起。瓜伊多追隨羅培茲多年，一言一行無不事先與羅培茲協調。一七年國會被馬杜羅盟友另起爐灶的「制憲大會」架空後，羅培茲在幕後運作，由瓜伊多出任新國會議長。

上任六天 向馬杜羅下戰帖

瓜伊多上任議長才六天，就向馬杜羅下戰帖：十一日批評馬杜羅是非法的「篡位者」，呼籲舉行自由、公正的選舉，在選出新總統前，他準備好擔任臨時總統，但前提是須獲得軍方支持。但當時馬杜羅顯然不把瓜伊多放在眼裡，揶揄這個「瓜伊多」是哪位？然而，國際對瓜伊多的支持卻風起雲湧，進而撼動馬杜羅政權。

瓜伊多支持市場經濟、給予地方政府財政自主權。批評者指他缺乏政治願景，但其他人認為，他的年輕、相對沒經驗，正好讓馬杜羅常批評反對派是由委國革命前精英遺緒主宰的說法站不住腳，有助於重振反對派。

瓜伊多小檔案

馬杜羅小檔案

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