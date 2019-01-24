新疆人進國企 被逼入黨學漢語

2019-01-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府以「職業教育」為名，監禁大批新疆維吾爾族等穆斯林，並將「再教育營」裡的穆斯林轉送他省充當廉價勞工。自由亞洲電台（RFA）廿二日報導，該台取得遭轉送他處工廠工作的穆斯林提供的影片，有伊犁的哈薩克族人被送到江西一家國有企業旗下工廠，廠方明言「先政治、後經濟」，意即先轉變思想，再投入工作，並要求這些穆斯林學漢語、加入中國共產黨。

薪資被伙食費扣光 哈薩克族做白工

影片顯示，被送到南昌「智慧海派科技公司」的哈薩克族人，接受廠方的政治教育，講台上掛著寫有「江西新疆籍人員入黨積極份子培訓班」的布條，另有廠內少數民族學習漢語的畫面。哈薩克人權組織「阿塔珠爾特志願青年」創辦人比拉什向RFA表示，這些哈薩克族人來自伊犁哈薩克自治州新源縣，每人每月獲得約三百人民幣（約一三六○台幣）工資，但都被從伙食費中扣除，「幾乎讓他們當免費勞工」。

「智慧海派」為中國航天科技集團旗下的軍民融合高科技企業，研發製造通信、智慧系統產品及安全防範、弱電工程，總部設於廣東省深圳市，除了中國境內，在台灣台北也設有研發中心。RFA致電南昌智慧海派，詢問除了哈薩克族，是否還有維吾爾族員工，對方回答「不清楚」後就迅速掛斷電話。

比拉什說，這些穆斯林「根本沒有自由，廿四小時都在工廠裡」，宛如置身大型監獄，「甚至在宿舍裡還要進行政治學習」。提供影片的新源縣穆斯林瑪依努爾說，有當地的哈薩克青年被送到南昌智慧海派，「不到一個星期就消失了」。

RFA去年十月曾披露，大批新疆穆斯林被以火車送往外省工廠。「世界維吾爾代表大會」發言人迪里夏提指出，新疆南部阿克蘇、和田、喀什等地的維吾爾人口明顯減少，除了被關進再教育集中營，也有很多人被送到不同省份充當廉價勞工。

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