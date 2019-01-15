英國今表決脫歐協議草案 恐打延長賽

2019-01-15

料將遭國會否決

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，十五日將在國會下議院闖關，但預料將以不小的差距遭到否決。梅伊十四日透過演說力挽狂瀾，指國會扼殺脫歐的可能性大於無協議脫歐，若公投結果未能被履行，民眾對民主政治的信任將受重創。歐盟內部也對英國如期脫歐不抱希望，開始為英方提出延後脫歐做準備，可能將脫歐期限延至七月。

若提延後脫歐 可能延至七月

梅伊的脫歐協議旨在讓英國自三月二十九日起有秩序地完成脫歐，包括賦予英歐雙方二十一個月過渡期，但其中的「邊境保障方案」（backstop）保證北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭，在新的貿易協定談妥前繼續開放邊界，亦即避免「硬邊界」存在，被指可能導致英國與歐盟「難分難捨」，不僅反對黨工黨全面抵制，連梅伊的保守黨都有逾百名議員倒戈，加上共同組閣的北愛民主統一黨（DUP）十名議員表態不挺，使該協議岌岌可危。

梅伊：留歐可能性恐大於硬脫歐

梅伊繼十三日投書媒體向國會議員拉票後，十四日前往前年公投時力挺脫歐的斯托克（Stoke）向勞工發表演說，提及部分議員千方百計拖延或阻止英國脫歐，使得英國無法脫歐的可能性，甚至還大於「硬脫歐」。她說：「如果我們當初公投選擇留歐，國會最終卻讓英國脫歐，這將帶來什麼反應？」藉此提醒國會有責任履行公投結果，否則英國民眾將失去對民主進程及政治人物的信任，英國將遭逢「災難性傷害」。

英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）十四日接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，若脫歐協議卡關，梅伊政府的預設立場將是無協議脫歐。不過，歐盟仍對脫歐協議遭否決、導致英國無法如期脫歐心裡有數，並預期梅伊將在數週內向歐盟提出，根據「里斯本條約」第五十條延後脫歐，但這項要求須經過所有歐盟成員國同意。歐盟官員透露，延期多久將視梅伊的理由而定，但因歐洲議會將於五月改選、七月就任，脫歐延後至七月的可能性較大。若英方提前大選或舉行二次脫歐公投，則脫歐日可進一步延後。

協議若卡關 英相領導將被挑戰

一旦協議卡關，梅伊將立即面臨工黨發起的不信任案，工黨希望透過重啟大選取得執政權，與歐盟重新談判。此外，跨黨派議員也擬修改議事規則，使非閣員、也非在野黨主要議員的「後座議員」（backbencher）提出的動議取得優先權，使梅伊失去推動政策的權力，進而可能導致脫歐程序暫停、甚至舉行二次公投，被形容為「非常英式政變」。

負責維持下院保守黨黨團紀律的保守黨黨鞭強森（Gareth Johnson），十四日辭去黨鞭職務，坦言「梅伊的協議顯然有損國家利益，我無法支持政府的立場」。

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