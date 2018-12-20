清理太平洋垃圾帶 任務失敗

2018-12-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕荷蘭非營利組織「海洋清理」（The Ocean Cleanup）為減少太平洋塑膠污染，九月以來派出斥資兩千萬美元打造的「〇〇一系統」執行海上任務。儘管立意良善，但該組織十八日坦承，太平洋垃圾帶亂象十月至今未見任何起色，系統未能收效，有待持續透過實務進階修正。

全球海洋中的碎片因環流積累，形成多處垃圾帶，其中兩個位於太平洋。以北太平洋環流系統為例，乃太平洋中相對靜止的區域，副熱帶高壓帶讓周圍廢物隨水流旋轉方向帶入，導致漂浮物與其破碎物累積成漂浮雲狀「太平洋垃圾帶」，位於美國夏威夷和加州之間，面積約德州兩倍大。目前裡頭包含大量塑膠物，「海洋清理」廿四歲創辦人史萊特（Boyan Slat）年初預估約有一．八兆件，恐重達八萬公噸；它們因光而碎裂成細小的碎片後，未能確實分解，嚴重危及海洋生命。

有鑑於此，又名「威爾森」（Wilson）的「〇〇一系統」，以長達兩千英尺的Ｕ形柵欄構成主體，下方再掛十英尺集物裙深入水裡。九月從美國舊金山市風光啟程後，十月進入太平洋垃圾帶，以每年清理五十公噸的進度來估，原訂五年內清除該區域內半數廢棄物。

不過，非營利組織「美國進步中心」專家高斯坦（Miriam Goldstein）早就警告，預防勝於治療，擔心「〇〇一系統」成為海洋生物新棲地。「海洋清理」十八日也終於坦承，「〇〇一系統」進入大自然實際運作後，雖能集中塑膠卻未能留住；目前研判應是系統動得不夠快導致，有時甚至恐比廢棄物還慢，才讓已捕獲的垃圾逃脫。另一方面，它在水中與洋流產生互動影響，導致細微塑膠在周遭聚集徘徊，運作衍生的波浪也可能是導致廢棄物無法進入設備的原因之一。

荷蘭非營利組織「海洋清理」為減少太平洋塑膠污染，九月派出「○○一系統」前往太平洋垃圾帶執行任務，目前確認效果不彰。（路透檔案照）

荷蘭非營利組織「海洋清理」（The Ocean Cleanup）創辦人史萊特。（法新社檔案照）

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