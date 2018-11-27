香港立法會補選 民主派失關鍵席

2018-11-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港泛民主派陣營奪回立法會議案否決權的希望，二十六日宣告破滅。親北京的建制派候選人陳凱欣，在二十五日的立法會九龍西區議席補選中擊敗泛民派支持的李卓人，致使建制派在立法會的地方直選席次，以十八席超越泛民派的十六席，建制派地方直選與功能界別席次首度皆過半，泛民派今後將無法阻擋建制派主導的多數議案，包括議事規則的修改，建制派將長期掌控立法會。

無從政經歷 陳凱欣當選

毫無從政資歷的陳凱欣以四十九．五％得票率（十萬六四五七票），擊敗工黨的李卓人（九萬三○四七票，得票率四十三．三％）。承認敗選後的李卓人向支持者致歉，表示這次選舉最大的敵人是選民對香港的政局，以及民主派無力挽回頹勢感到「心淡」（心灰意冷），民主派未來最大挑戰是重新爭取選民信任，並勉勵港人「可以失望，但不可絕望，因為我們仍有許多硬仗要打，包括『基本法』二十三條立法」。

選民對民主派心灰意冷

這次補選肇因於二○一六年當選的六位泛民派議員因宣誓無效被判喪失議員資格，其中劉小麗與梁國雄提出上訴，今年三月完成四席補選，泛民派僅奪回兩席。五月間，劉撤銷上訴，並決定參與其懸缺的補選；若勝選，泛民派將重獲議案否決權。也有意參選的泛民派前立法會議員馮檢基被勸退後，劉的參選資格遭選務當局否決，結果泛民陣營推派李卓人，馮檢基轉而自行參選。泛民派組織「民主動力」召集人趙家賢痛批馮淪為北京「瓜分選票的工具」，「在選舉論壇中，他一再攻擊泛民人士，比攻擊陳凱欣的時間還多」。

馮的參選讓李卓人疾呼，他必須在投票率過半的情況下才有勝算。二十五日的補選投票率僅約四十四．四％，馮斬獲九％，即一萬二五○九票；他否認瓜分李的選票，表示兩人的得票總數仍差陳凱欣九○一票。

在三月的首次補選中，建制派支持「民主建港協進聯盟」（民建聯）的鄭泳舜參選，泛民推舉姚松炎，結果鄭意外當選。香港本地輿論和媒體向來認為，自香港主權移交中國以來，泛民和建制在立法會或區議會選舉中，得票總和都是六比四。泛民派在這次補選中再次挫敗，讓香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強懷疑，這可能反映政治版圖正在變化，即泛民和建制派的力量對比已經改變，主要原因可能是泛民派多名年輕代表被褫奪立法會議席或參選資格後，導致年輕人對政治冷感，以致泛民流失票源。

曾任港府食物及衛生局政治助理的陳凱欣，雖以無黨派身分參選，但獲得建制派「民建聯」力挺。她認為，她的勝選與泛民派內訌無關，而是選民不喜歡「吵吵鬧鬧、矛盾對立」，選民希望「民生先行，大家食衣住行最要緊」。她說，很高興自己的政治理念「與建制派高度一致，也很高興被接納為建制派的一員」。

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