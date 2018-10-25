川普首度指控沙王儲 美撤銷21嫌簽證

2018-10-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕隨著華盛頓郵報專欄作家、沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉遇害案證據逐一浮現，美國總統川普二十三日強硬批評沙國當局殺害哈紹吉，還策劃「史上最糟的掩飾行動」試圖抹滅真相，更首度指稱沙國王儲穆罕默德可能涉案。與此同時，美國國務卿龐皮歐也親自宣布，將撤銷涉案的二十一名沙國人員簽證。

川普在白宮告訴記者，沙國殺害哈紹吉之後的掩飾「完全失敗」，堪稱史上最糟。但川普仍為沙國王室說話，稱沙國為真正盟友。至於是否制裁沙國，川普則將問題推給國會，強調會與國會合作，審視國會的建議。另外，川普也在接受《華爾街日報》訪問時首度指出，他認為沙國王儲穆罕默德可能涉案。川普強調，他曾用許多不同方式，一再質問王儲對謀殺計畫是否知情，但對方矢口否認。當被問及是否相信他的澄清時，川普停了幾秒，回說「我真的很想相信他」。

川普：真的很想相信他

迄今沙國已逮捕十八名涉案人士，開除五名政府高階官員；土耳其指稱，執行謀殺行動的十五人小組也包括在內。美國國務院二十三日宣布，將取消或不核發簽證給二十一名沙國涉案人員。這是哈紹吉人間蒸發三週以來，美國對長期盟友沙國首個重大反制措施，但未闡明制裁對象身份。龐皮歐強調，涉案嫌犯來自沙國「王室、外交部、情報機構及其他部會」，美方正研究是否根據「全球馬格尼茨基人權問責法」，對涉案者實施經濟制裁。

在各界一片譴責之際，沙國正舉行為期三天的「未來投資倡議」（FII）峰會，穆罕默德現身會場並發表演說，表示哈紹吉之死令人悲痛，沙國與土國將密切合作，將涉案者繩之以法。

  • 美國總統川普二十三日強硬批評沙烏地阿拉伯當局殺害華盛頓郵報記者哈紹吉，首度指稱王儲穆罕默德（右）可能涉案。沙國外交部則透過「推特」公布一系列國王沙爾曼、王儲穆罕默德在利雅德王宮接見哈紹吉之子薩拉赫（Salah bin Jamal Khashoggi）的照片，顯示薩拉赫與穆罕默德握手時面無表情。不少網友批評薩拉赫被迫配合作秀，被迫和涉嫌殺害他父親的凶手握手，「他的表情勝過千言萬語」。（歐新社）

    美國總統川普二十三日強硬批評沙烏地阿拉伯當局殺害華盛頓郵報記者哈紹吉，首度指稱王儲穆罕默德（右）可能涉案。沙國外交部則透過「推特」公布一系列國王沙爾曼、王儲穆罕默德在利雅德王宮接見哈紹吉之子薩拉赫（Salah bin Jamal Khashoggi）的照片，顯示薩拉赫與穆罕默德握手時面無表情。不少網友批評薩拉赫被迫配合作秀，被迫和涉嫌殺害他父親的凶手握手，「他的表情勝過千言萬語」。（歐新社）

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