川普首度指控沙王儲 美撤銷21嫌簽證

2018-10-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕隨著華盛頓郵報專欄作家、沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉遇害案證據逐一浮現，美國總統川普二十三日強硬批評沙國當局殺害哈紹吉，還策劃「史上最糟的掩飾行動」試圖抹滅真相，更首度指稱沙國王儲穆罕默德可能涉案。與此同時，美國國務卿龐皮歐也親自宣布，將撤銷涉案的二十一名沙國人員簽證。

川普在白宮告訴記者，沙國殺害哈紹吉之後的掩飾「完全失敗」，堪稱史上最糟。但川普仍為沙國王室說話，稱沙國為真正盟友。至於是否制裁沙國，川普則將問題推給國會，強調會與國會合作，審視國會的建議。另外，川普也在接受《華爾街日報》訪問時首度指出，他認為沙國王儲穆罕默德可能涉案。川普強調，他曾用許多不同方式，一再質問王儲對謀殺計畫是否知情，但對方矢口否認。當被問及是否相信他的澄清時，川普停了幾秒，回說「我真的很想相信他」。

川普：真的很想相信他

迄今沙國已逮捕十八名涉案人士，開除五名政府高階官員；土耳其指稱，執行謀殺行動的十五人小組也包括在內。美國國務院二十三日宣布，將取消或不核發簽證給二十一名沙國涉案人員。這是哈紹吉人間蒸發三週以來，美國對長期盟友沙國首個重大反制措施，但未闡明制裁對象身份。龐皮歐強調，涉案嫌犯來自沙國「王室、外交部、情報機構及其他部會」，美方正研究是否根據「全球馬格尼茨基人權問責法」，對涉案者實施經濟制裁。

在各界一片譴責之際，沙國正舉行為期三天的「未來投資倡議」（FII）峰會，穆罕默德現身會場並發表演說，表示哈紹吉之死令人悲痛，沙國與土國將密切合作，將涉案者繩之以法。