印日抗中 共享吉布地自衛隊基地

2018-10-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度媒體十七日表示，為對抗中國海上擴權野心，印度總理莫迪與日本首相安倍晉三將於本月底簽署防禦合作協議，共享位於非洲吉布地的日本自衛隊唯一海外基地。日印兩國原本就分別與中國有領土主權與邊界紛爭，如今莫迪又趕在安倍結束訪問中國行程的隔天訪日，與安倍討論合作抗中，時間上的巧合令人玩味。

日本外務省證實，莫迪將於本月二十八日訪問日本兩天，是莫迪以總理身分第三度訪日。「產經新聞」十七日報導，安倍將在山梨縣河口湖附近的私人別墅接待莫迪，這是安倍首次在當地招待外國元首，顯示他極為重視與莫迪的個人關係，希望藉此拉近彼此距離。

據報導，安倍和莫迪將於二十九日午後舉行會談，就因應中國海上擴權加強彼此關係，以及透過「政府開發援助」（ＯＤＡ）合作推動基礎建設等議題交換意見。安倍將在莫迪訪日前的二十五日至二十七日前往中國訪問，預定二十六日與中國國家主席習近平舉行會談。

印度「德干先驅報」十七日引述消息人士說法，安、莫兩人將在會談中簽署加強防衛合作關係的協議，內容包括分享軍事資源與能力，以及提供對方後勤支援等，加強在印度洋上的安全合作，以回應中國擴張。由於日本已將位於東非吉布地的自衛隊唯一海外基地永久化，此一日印合作協議意謂印度未來也可使用吉布地基地。

產經新聞報導，儘管對抗亞丁灣索馬利亞海盜的任務已告一段落，但日本政府認為，仍有必要繼續保留自二○一一年起設於東非吉布地國際機場西北方的自衛隊臨時基地，亦即將其永久化。據報導，將這個面積約十二公頃，設有自衛隊員宿舍、辦公室與機棚等設施的基地永久化，最主要的原因之一，就是對抗正積極推動「一帶一路」計畫的中國。日本政府將於今年內展開基地轉型作業，包括免費提供可供救災使用的自衛隊二手車輛，以取得吉布地政府同意。