全球暖化 2030年氣溫增幅恐破1.5度

2018-10-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕聯合國跨政府氣候變遷小組（IPCC）八日在南韓仁川發表具里程碑意義的重要報告《決策者摘要》（Summary for Policy Makers），警告全球暖化的速度已超越人類掌控，各國距離實現巴黎氣候協定目標（全球氣溫增幅控制在比前工業時期高攝氏一．五度）的時間所剩不多，「我們只有很少的機會可以避免氣候變遷對未來構成難以想像、最嚴重的破壞」。

北極海恐出現夏日無冰

這份厚達四百頁的報告書，參考六千份經同儕審查的科學論文，由九十一名專家編纂，並由一百九十五國代表歷經一週時間討論定案。報告指出，人類活動已導致全球氣溫增幅較前工業時期高約攝氏一度；若按照目前的暖化速度，最快二○三○年（最晚二○五二年）氣溫增幅就會突破攝氏一．五度；若要將增幅控制在攝氏一．五度以下，各國必須在二○五○年之前達成「碳中和」，才有五十％機會實現巴黎協定的目標。

報告指出，氣溫增幅若達攝氏一．五度，中緯度地區的極端高溫將再高出攝氏三度，北極海本世紀就可能出現夏月無冰的情形，七十％至九十％的珊瑚會發生白化；增幅若達攝氏兩度，幾乎所有珊瑚都會白化，北極海夏月無冰的週期恐達每十年一次，全球漁業捕獲量預期減少三百萬公噸，糧食產量減少十％至十五％，物種將加速滅絕，對生態系造成無法恢復的嚴重破壞。

報告也提出控制全球氣溫增幅在攝氏一．五度以下的四項方案，包括策略性地降低對化石燃料的能源需求、大幅度改變消費習慣（少吃肉、少搭乘使用化石燃料的交通工具）、大規模造林及使用生質燃料，以及發展碳捕獲及封存（Carbon capture and storage, CCS）技術。若要實現巴黎協定目標，二○一六年至三五年，全球每年須投入約二．四兆美元（約七十四．八兆台幣）採取相關行動。