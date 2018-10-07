梅蘭妮亞首訪肯亞 「帽」犯非洲

2018-10-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞上週首度隻身出訪海外，五天非洲四國行原企圖幫夫婿川普扳回形象，倒數第二天卻因頂上工夫功虧一簣：五日於肯亞首都奈洛比著勁裝搭車前往野生公園巡覽，搭配一頂純白遮陽帽，但那是十九世紀歐洲探險家與政府官員到訪非洲常戴的法式「木髓盔」（pith helmet），深具殖民意涵，再度惹議。

梅蘭妮亞五日著馬褲與長靴到訪奈洛比一家孤兒院，隨後轉往「奈洛比國家公園」，造訪全球最成功大象孤兒援救機構，餵小象喝了一大瓶配方奶，展現親和力。但她在餵象後戴上的法式「木髓盔」再度惹來罵名。

「木髓盔」原型出現於十九世紀中葉，受當時殖民熱帶國家的歐洲軍人歡迎，在歐洲殖民大國間普遍通用，非洲、亞洲部分地區與中東皆可見其蹤跡，為統治者鎮壓象徵；而近百年前法國殖民越南時，利用當地軟木的木髓製帽，法語直接以「殖民盔」名之。

正因上述沿革，非洲早已紛紛揚棄「木髓盔」。英國衛報解讀，梅蘭妮亞可能只是單純模仿一九八五年美國電影「遠離非洲」裡好萊塢女明星梅莉．史翠普扮相，因那部戲主要背景正是廿世紀初受英國殖民的肯亞。

梅蘭妮亞今年六月在非法移民爭議正熱之際，造訪德州一處兒童中心，卻穿著西班牙時裝品牌「颯拉」（Zara）標語夾克，背後寫著「我真的不在乎，你呢？」同樣引起各界撻伐。