日內閣大換血 安倍將提修憲案

2018-10-03

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕順利三連霸自民黨總裁的日本首相安倍晉三，為了備戰明年的地方選舉、參議院期中選舉與即將召開的臨時國會，二日進行第四次內閣與黨人事改組。安倍將新內閣稱為開拓新時代的「全員野球內閣」，並強調自民黨將發揮主導力量，在下次國會中提出黨版修憲案。

十九名閣員在這次改組中僅六人留任，包括內閣官房長官菅義偉、財務大臣麻生太郎、外務大臣河野太郎、經濟財政再生大臣茂木敏充、經濟產業大臣世耕弘成，以及國土交通大臣石井啟一等。重要的財經及外交閣員留任，主要是為了應付艱難的對美談判。

在換手的十三名閣員中，除了厚生勞動大臣根本匠曾任復興大臣外，其他都是初次入閣，包括防衛大臣岩屋毅、農林水產大臣吉川貴盛、文部科學大臣柴山昌彥、法務大臣山下貴司、總務大臣石田真敏、奧運大臣櫻田義孝、環境大臣原田義昭、復興大臣渡邊博道、一億總活躍兼沖繩北方擔當大臣宮腰光寬、科學技術大臣平井卓也、地方創生大臣片山皋月、國家公安委員長兼防災大臣山本順三等。

此次人事布局依舊考量派系平衡，較受矚目的是自民黨總裁選舉對手石破茂派系的人馬，儘管石破派的農水相齋藤健被撤換，但同派的山下貴司被拔擢為法相。日本媒體報導，安倍親自打電話力邀，希望他一起為建設國家努力。另外，力挺石破的竹下派也有兩人入閣，改組後女性閣員從兩人減為一人，唯一女性閣員為參議員片山皋月。安倍表示，片山不僅通曉政策，且機動性強，還有超乎常人的毅力，對她抱以高度期待。

新入閣的防衛相岩屋毅為麻生派人馬，他曾在第一次安倍內閣中擔任外務副大臣，後來在森喜朗內閣擔任防衛廳長官政務官，對外交和國防事務均不陌生。

黨人事方面，幹事長二階俊博、政調會長岸田文雄及國對委員長森山裕三人留任，總務會長換成竹下派的加藤勝信，選對委員長則由前經財相甘利明出任。至於明星光環直逼首相的小泉進次郎，則主動卸下首席副幹事長職務，有意出任黨的厚生勞動部長。