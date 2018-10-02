香港民陣十一遊行 港獨、建制團體衝突

2018-10-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國慶祝十月一日國慶之際，香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）發起「拒絕危城」遊行，共有約一千五百名港人、多個政治團體共襄盛舉，抗議主張香港獨立的「香港民族黨」遭到取締，反對北京和港府的政治打壓，期間與建制派團體狹路相逢，雙方爆發激烈衝突。

以民陣為主的遊行隊伍，下午三時從銅鑼灣出發，經灣仔遊行至金鐘港府總部。遊行人士各有不同訴求，有的要求結束中共一黨專政，有的促請北京停止對港人的打壓，有的抗議港府對地鐵「沙中線」（沙田到中環）醜聞的處理方法，漠視港人安全。港獨團體「學生獨立聯盟」二十多名成員也加入遊行隊伍，高呼「香港獨立」及「拒絕沉淪」等口號。

與此同時，以中、老年人為主的建制派團體「愛護香港力量」約十名成員也到場抗議，痛罵港獨人士是「走狗」、「英國狗」及「這裡就是中國」；學生獨立聯盟則回嗆「支那人滾回大陸」，雙方在街頭互罵。另一建制派團體「珍惜群組」約二十名成員則高舉「陸港一家親」標語及國旗，並以擴音器播放中國國歌和愛國歌曲，也和遊行人士一度對罵。

除了民陣，泛民派「社會民主連線」（社民連）也發起遊行，二十餘名成員沿途高喊「釋放政治犯」、「粉碎基本法二十三條」等口號。在香港特首林鄭月娥率領官員參加國慶升旗典禮期間，社民連一行人在金紫荊廣場外抗議，為六四事件死難者及已故諾貝爾和平獎得主劉曉波默哀一分鐘。

另一方面，港府援引「社團條例」將鼓吹港獨的香港民族黨列為非法社團並禁止其運作後，香港基本法委員會委員兼建制派第二大黨「香港經濟民生聯盟」（經民聯）副主席梁美芬，九月三十日出席香港電台節目《城市論壇》時批評港府「太窩囊」，強調宣揚自決無異於鼓吹港獨，都不應被容許，前「雨傘運動」學生領袖黃之鋒領導的本土派政黨「香港眾志」，也應該與香港民族黨一起被禁。