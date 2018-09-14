繼承築地品牌 豐洲市場下月開幕

2018-09-14

面積為築地市場一．七倍

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕預定十月十一日正式開幕以取代築地市場成為「東京新灶腳」的豐洲市場（見圖，駐日特派員林翠儀攝），十三日舉行開業紀念儀式，東京都知事小池百合子致詞表示，豐洲市場將繼承築地的品牌，成為日本向全世界傳播飲食文化的新據點。

豐洲市場距離築地市場約二．三公里，面積四十．七公頃，為築地的一．七倍，市場內有水產批發大樓、水產拍賣大樓及青果大樓三棟主要建築，新市場加強冷凍、冷藏及真空包裝等加工設施，貨車專用裝卸口與大樓建築無縫接軌，水產和青果的拍賣、批發及裝卸流程均可在室內完成，鮮度與衛生管理可望大幅提升。

可透過玻璃帷幕看拍賣秀

為延續築地市場的觀光人潮，豐洲市場各棟大樓均新增參觀通道，尤其是國內外觀光客最愛的人氣拍賣現場，均可透過設於二、三樓的玻璃帷幕，看得一清二楚。

小池致詞時表示，將把豐洲市場培養成一個符合時代潮流的日本主要市場，帶給地方活力並能向世界傳播飲食文化的新據點。

築地市場由於年代老舊、腹地太小無法擴建，東京都於二○○一年決定進行搬遷，豐洲市場總工程費五千七百億日圓（約一千六百億台幣），原本預定二○一六年十一月搬遷，但搬遷前夕新市場卻爆發土壤污染問題，同年當選東京都知事的小池臨時喊卡進行調查，後來追加三十八億日圓進行安全對策工程，於今年七月完工，農林水產省十日正式批准開業，小池也保證一切安全。不過，農林水產省批准的隔天卻傳出市場內部分地區疑因地盤下陷出現裂痕。

築地市場預定下個月六日吹熄燈號，結束八十三年的歷史。超過一千六百家的築地攤商業者，將一舉搬至豐洲展開新頁，由於規模龐大，被日媒形容是「一整個町全部搬光光」。