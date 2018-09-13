外國勢力干預美選舉 川普擬祭制裁

2018-09-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕路透、紐約時報十一日引述知情人士報導，美國總統川普最快可能在十二日簽署一項篇幅不到兩頁的行政命令，授權制裁任何干預美國選舉的外國企業或個人。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）十二日則譴責美國，批評華府總在祭出制裁後才展開談判。

據報導，該項行政命令是川普政府在十一月期中選舉前，一連串鞏固選舉安全的最新作為。知情官員表示，這項行政命令將由國家情報首長（DNI）主導，授權中央情報局、國家安全局、國土安全部等多個政府機構，判定制裁目標是否有干涉美國選舉之實。根據命令，當局將「干預選舉」定義為透過策劃網路宣傳攻勢影響大眾輿論，針對「選舉基礎設施」發動網路攻擊，或是有系統地洩露私人政治資訊等。

官員指出，刻意將國會排除在起草流程之外，是當局希望在參、眾兩院研議出解決類似議題的法案前，這項行政命令可以率先上路。官員告訴路透：「政府亟欲建立新的網路規範，這是我們劃出界線、公布如何回應不當行為的第一步。」

美國財政部今年三月宣布制裁十九名俄俄羅斯公民和五個實體，理由是俄國干預二○一六年美國總統大選。八月，美國再以俄國在英國違法使用化學武器毒殺雙面間諜斯克里帕爾為由，對俄國實施新一波制裁，包括停止向俄國提供外援，中斷國防相關科技和物資銷售，禁止政府機關向俄國提供信貸等金融援助。

拉夫羅夫在海參崴舉行的「東方經濟論壇」場邊指出，美國總是先宣布制裁措施，再加碼制裁，然後才會開始談判；不只是對俄國，美國和北韓、歐盟、中國打交道時也曾出現這種模式，但這種政策不太可能獲得「長遠的成功」。