伍華德：川普一則未發推文 恐引美朝大戰

2018-09-11

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最受敬重的記者之一伍華德（Bob Woodward）在九日播出的訪問中指出，美國總統川普曾草擬一則要駐韓美軍家眷撤離韓半島的推文，讓國防部高層大為緊張，因為來自北韓的消息來源指稱，平壤將此推文判讀為美國不久將會發動攻擊，所幸該推文未發，化解了美朝核武僵局中最危險的時刻。

華盛頓郵報調查記者伍華德逾四十年前曾踢爆美國總統尼克森的「水門案」，他的新書「恐懼：川普入主白宮（Fear:Trump in the White House，暫譯）」將於十一日上市。川普十日推文說：「伍華德的書是則玩笑─只是另一個對我的攻擊，火力密集的攻擊，利用現在證明是虛假、不具名的匿名來源」，「許多人已出面表示，他們引述的是捏造的謊言，民主黨人輸不起。我將寫本真實的書！」

伍華德將他的第一個電視打書訪問，給了哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）的週日晨間新聞。他說，他訪問了一百多人，其中某人他一共訪談了九次，有些對話的逐字稿就長達七、八百頁。他表示，川普政府裡的人擔心總統會簽署或下達恐危及美國或世界安全的命令，「你看看白宮的運作，將會說，『讓我們寄望上帝，別讓我們有危機』。」

該書指稱，美國國防部長馬提斯必須向川普解釋，為何美國一年要花三十五億美元維持駐守南韓的兩萬八千名官兵。他告訴川普，這是對抗北韓、防範「第三次世界大戰」爆發的關鍵防線。伍華德說，川普曾擬定一則推文，說美國打算「從南韓撤離我們的軍眷─那裡兩萬八千名駐軍的家人」，「當時，五角大廈高層大為驚慌：『我的天，一則推文，我們掌握的可靠消息是，北韓將判讀為攻擊在即』」。

對於紐約時報五日刊登反川普的匿名官員投書，伍華德說，他不知道作者身分，但投書內容「太含糊」，「沒有符合刊登的標準，我不會用它。」他說：「如果白宮或政府中某人想告訴我該投書的事，我會說，『告訴我在場有誰？具體事件是什麼？』若讀過我的書，就會知道有日期、時間與參與者。」美國副總統彭斯則表示，伍華德的書「完全誤解白宮的運作」，對於紐時反川普的匿名投書，他有信心「百分之百與副總統的工作人員無關」。