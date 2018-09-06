京東董座難保！劉強東涉一級性侵罪 至少判12年

2018-09-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國明尼蘇達州明尼亞波利斯警察局四日公布報告，揭露現已回到中國的電子商務巨擘京東集團創辦人兼執行長劉強東涉嫌的性侵案內容。報告顯示，劉日前因涉嫌「一級性侵罪（CSCR-1, Criminal Sexual Conduct Rape）」被捕，檢方將等到警方完成調查後才會決定是否起訴。若他遭起訴且定罪至少將判刑十二年，且可能因此失去京東董座。

明州警方報告指出，劉強東涉及的性侵案發生於八月三十一日凌晨一點，警方接獲舉報後於當日傍晚將他逮捕，紀錄顯示他「性侵已遂」，其罪嫌為「一級性侵罪」，意即他可能以暴力威脅受害者與其發生性關係，可能已有插入行為，為性犯罪五級中的一級重罪。根據明州法律，對於無前科人士，一級重罪最少判刑一百四十四個月、最高判刑三十年。

明州警方亦拍下犯案現場及受害人照片，但未提供其他細節。明尼蘇達大學發言人指出，劉是該校卡爾森管理學院註冊學生，出席八月二十六日至九月一日期間活動。華爾街日報引述消息人士報導，警方是接獲一名中國女學生的投訴對他進行調查。

中國媒體搜狐新聞引述目擊者報導，當晚受害女學生受邀參加劉的私人宴會，被灌大量紅酒。搜狐新聞聲稱獲受害者授權後將公開事件細節。不過，相關微博內容稍後已被刪除。

劉強東若遭起訴可選擇不赴美出庭，因為中美兩國未簽署引渡協議，但美國司法將予以通緝，美國證券管理委員會（SEC）勢必會介入，屆時京東可能必須召開董事會，撤換劉的董事長職位。京東二○一四年在美國那斯達克上市，年銷售額五三○億美元，劉身價有七十九億美元。警方報告出爐後，京東四日在美國存託憑證（ADR）股價大跌六％，今年來京東股價已下跌二十五％。

華爾街見聞報導，三家美國律師事務所陸續在官網宣布，將調查京東當初發布聲明稱劉遭到「不實指控」時是否有所隱匿，也邀請因此損失的股民參與調查，可能發起集體訴訟。

港媒報導，中國外交部對劉強東性侵案的介入罕見，外交部發言人華春瑩三日回應，中方正與美方有關部門了解核實該事件，劉亦具全國政協委員身分。此前，香港前高官何志平為助中國在非洲發展能源戰略，涉嫌在聯合國行賄被美國司法部控告，未見中國外交部為他出聲。