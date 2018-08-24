搶輸中國富豪 港外籍生改唸公立

2018-08-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報廿二日報導，近年來香港公立學校出現越來越多的白人學生，此現象肇因於自二○○七全球金融危機後，西方企業提供外派人員的待遇和福利不若以往，香港國際學校學費卻水漲船高，造成愈來愈多中國和香港富豪的子女搶進這些貴族學校，包括英國、美國與澳洲在內的許多白人學生，反而只能就讀講廣東話的公立學校，在九月即將開始的新學期，人數將創香港史上新高。

香港國際學校的入學愈來愈競爭，在名聲最響亮的學校，一年學費可以超過四．二萬美元（約一三○萬台幣），若想擁有面試、入學的優先權，更需砸下逾一百萬美元（約三一○五萬台幣），使香港私校學費與全球部分最昂貴的私校相比，亦毫不遜色。英國籍的店老闆倫西曼，其六歲雙胞胎九月準備就讀小學二年級，但他說，香港私校學費「貴斃了」，他家負擔不起兩個孩子的學費。

多數香港國際學校均發行名為「債券」、「個人提名權」、「本金券」或「資本證」的債券（debenture），家長購買債券，可讓子女取得優先入學的權利。知名的「弘立書院」每份債券為六五○萬港幣（約二五八一萬台幣），過去一年在中國市場一度被炒高到一千多萬港幣。

自二○○六至一六年，香港的白人居民從三．六三萬增至五．八二萬，其中多數來自英語系國家。根據香港教育局，二○一七年有八一八名白人學生進入公立學校就讀，一三年時則僅五五六人。香港教育大學教授亞當森指稱，香港國際學校在中國人之間炙手可熱，學費近年大漲，因此現在部分白人學生難以負擔，轉而尋求香港公立學校。

反觀港人或中國富家子女就讀香港國際學校的人數愈來愈多。在小學階段，外籍學生的佔比已不到七十五％、香港學生佔比升到廿一．六％、「內地人」約佔四％。不過，也有不少白人學生的父母表示，學習中文、粵語是他們送子女去念香港公立學校的另一個原因，亦有助子女融入香港社會。