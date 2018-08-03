全球連4年爆熱 2017最熱非聖嬰年

2018-08-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕據美國氣象學會一日發表的年度「氣候狀態報告」，二○一七年為僅次於二○一六年的史上第二最熱年，也是歷來最熱的非聖嬰年；三種排放到大氣層的危險溫室氣體的濃度在二○一七年創新高，北極覆冰厚度創新低，極端降雨情況更為明顯，珊瑚出現最毀滅性的白化。

去年溫室氣體濃度創新高 北極覆冰厚度達新低

這份厚三百頁、由美國國家海洋暨大氣總署主導、彙整逾五百名來自六十多國科學家的資料所完成的報告證明，地球暖化速度比人類現代史上任何階段都來得快，報告甚至多次使用「異常」一詞，來形容風暴、乾旱、炙熱高溫與北極超薄覆冰等情況。

報告指出，二○一七年是有紀錄以來第二或第三熱的一年（依所使用的不同數據組而定），該年五月廿八日在巴基斯坦西部土爾巴特測得全球有紀錄以來五月最高溫的攝氏五十三．三度，南緯四十二度的阿根廷馬德林港則在一月廿七日測得攝氏四十三．三八度，為曾在如此偏南處所測到的最高溫。

報告中說，有紀錄以來十個最熱的年全出現自一九九八年（含）起的年份，二○一四年到二○一七年更包辦前四名。此外，二○一七年也是最熱的非聖嬰年。聖嬰現象意指赤道太平洋海水暖化導致全球氣溫升高，反聖嬰現象則會因絕大部份太平洋水溫低於平均而帶來天然冷空氣與較為涼爽；二○一七年雖在年初與年尾出現微弱的反聖嬰現象，但仍無法讓地球降溫；尤有甚者，二氧化碳、甲烷與一氧化二氮等溫室氣體濃度在二○一七年皆創新高，地表二氧化碳年均濃度攀升至四○五ppm，為現代大氣測量紀錄與可追溯至八十萬年前的冰芯紀錄以來的新高，二氧化碳濃度全球增長率為自一九六○年代初期以來的四倍。

全球海洋表面均溫也居高不下，僅次於最高的二○一六年；水溫升高意味海平面上升，二○一七年全球海平面平均高度創新高（海平面高度已持續六年上升），比一九九三年高出七．七公分；北極則籠罩在史無前例的高溫下，當地地表溫度比一九八一年到二○一○年的平均溫還高攝氏一．六度，為自一九○○年有紀錄以來史上第二高。