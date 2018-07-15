雙普會在即 克宮稱川普「夥伴」

2018-07-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普和俄羅斯總統普廷的「雙普會」將於十六日在芬蘭首都赫爾辛基登場，乃川普入主白宮以來，兩人首度舉行正式峰會。克里姆林宮顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）十三日對記者簡報這場美、俄峰會時，稱呼川普為俄國「夥伴」，並指會談將採一對一形式，僅口譯人員陪同，時間上不設限。

「雙普會」會場選在赫爾辛基市中心的芬蘭總統府，預定當地時間十六日下午一點（台灣時間同日晚間六點）展開，會後將共同舉行記者會，除分別發表談話，還將各自回答兩個問題。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，峰會預料將開約五個小時。

曾任俄國駐美大使的烏沙科夫表示，當前兩國關係狀況「很糟」，必須重回正軌。他表示，克宮「視川普為談判夥伴」，雙普會的目的是開始導正負面狀況、協議改善現況的具體措施，同時建立還可以接受的互信關係。烏沙科夫提到，雙方準備處理與美俄關係及國際議程有關的幾乎一切問題。這次討論的主要目標之一將是敘利亞情勢。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說，雙普將根據峰會結果發表聲明。此前雙普曾於去年十一月越南峴港亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會期間短暫會晤。

由於預料屆時會有示威抗議，芬蘭當局已召回數千名過暑假的警察、海巡與搜救人員。赫爾辛基街道上偶爾會瞥見似乎在執行安檢的美國秘勤局幹員和俄國安全人員。芬蘭政府十三日並宣布，為加強維安，將暫時恢復對來自歐洲廿六國組成的「申根區」遊客之管制。美俄上一次在赫爾辛基舉行的重要峰會，是一九九四年美國前總統柯林頓與俄國前總統葉爾辛會晤。