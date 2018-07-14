胞弟在中國 劉霞缺席劉曉波追思會

2018-07-14

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國知名異議份子、諾貝爾和平獎得主劉曉波十三日逝世滿一週年。儘管全球各地都有相關追思活動，但在中國，劉的親友與支持者不僅無法舉辦任何悼念活動，有些人還「被旅遊」。三天前抵達德國的劉曉波遺孀劉霞因顧慮胞弟劉暉在中國安危，婉拒出席柏林的追思會，劉暉表示，很高興姊姊笑容燦爛，並說劉霞稱，「可能天堂就是柏林這個樣子」。

劉霞的好友、獨立中文筆會會長廖天琪指出，劉霞十三日會靜靜追念劉曉波。她說，劉暉是劉霞最親近的人，「她在這方面考慮是很多的……，如果她參加，會有一些她不願意見到的結果。」她補充，劉霞近期也不會見記者，或赴挪威代夫領取諾貝爾獎。

中國外交部發言人華春瑩十三日在記者會上，被問及中方何時會讓劉暉出國，以及劉霞是否仍為中國公民，僅回答「你提的問題，不是外交問題」，「德國人怎麼處理，你應該去問德方。」

法國國際廣播電台（ＲＦＩ）報導，北京當局盡一切可能抹去人們對劉曉波的記憶，阻止劉曉波的親友向他致敬。異議人士胡佳告訴法廣，他原本希望前往劉曉波海葬之處悼念他，但他被迫坐著警車離開北京到四小時車程外的河北崇禮，「因為那邊沒有大海」。他說，七月十三日已成為中共「新設的敏感日」。路透報導，另三名劉的朋友或支持者表示，當局告知他們不要舉行紀念活動或相關示威。三十名香港民主派人士十三日上午在「中央人民政府駐特別行政區聯絡辦公室」（中聯辦）外舉行示威，他們為劉曉波默哀一分鐘後，焚香撒紙錢，並將黑絲帶綁在中聯辦大門。一行人要求釋放以「顛覆國家政權罪」被重判十三年的民運人士秦永敏以及二○一五年「七○九」大抓捕的維權律師，民運老將梁國雄說：「（中共）週二釋放了劉霞，週三就把秦永敏監禁。劉霞的釋放只是哄騙民眾、假裝展現仁慈。」約兩百名群眾晚間出席燭光追悼活動。

美國的悼念活動十二日在國會山莊外舉行，多名國會議員與非政府組織代表出席，他們聲援在中國被囚的良心犯。法國多個人權組織在巴黎共同舉行追悼活動，旅法藝術家王克平特別展出大型作品「空椅子」，意指二○一○年諾貝爾和平獎頒獎典禮上缺席的劉曉波。