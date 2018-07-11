川普又提名保守派大法官 美最高法院更右傾

2018-07-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在美東時間九日宣布，將提名五十三歲的卡瓦諾（Brett Kavanaugh，見圖，美聯社），接替即將於七月底退休的甘迺迪（Anthony Kennedy），出任聯邦最高法院大法官。川普極力稱讚立場保守的卡瓦諾資歷出色，卡瓦諾也對賞識之情深感榮幸，但此舉將打破最高法院的光譜平衡，使保守派在數十年內成為最高法院主流聲音，國會參院民主黨人已揚言會力阻該項任命，最高法院前也出現抗議人潮。

畢業於耶魯大學法學院的卡瓦諾，曾任大法官甘迺迪的書記官。在前總統柯林頓爆發性醜聞案時，擔任當時特別檢察官的助理，協助列出多項彈劾柯林頓的理由。在二○○○年佛州爆發總統大選計票爭議時，他是共和黨總統候選人布希的法律顧問之一，之後成為總統法律顧問，二○○三年獲布希提名為哥倫比亞特區聯邦上訴法院法官，但在民主黨阻撓下，遲至○六年才正式就任。

這是川普繼去年任命戈蘇奇後，第二次任命大法官，他稱讚卡瓦諾「條件卓越、經歷無懈可擊，足以維護司法公正」，直言「全美沒有人比他更適合、更應得這個職位」，並敦促參議院儘快通過這項任命案。

卡瓦諾在家人陪同下出席白宮記者會，他表示，自己的司法哲學十分直接，「法官一定要獨立，必須負責闡釋法律，而非創造法律。」立場中立的甘迺迪，多年來在自由、保守兩派大法官間，扮演打破僵局的關鍵票角色，包括在墮胎權、反歧視和同性婚姻全面合法化等議題上支持自由派；相較之下，卡瓦諾支持總統行政權與人民擁槍權，對環保、同婚、墮胎等議題則保守立場鮮明。

民主黨反卡瓦諾 嗆力阻任命案

美國聯邦最高法院設有一名首席大法官和八名大法官，卡瓦諾的加入，勢將打破自由、保守兩派的勢力平衡，使最高法院更加右傾，對至少三十年內美國社會，以及人民生活各層面造成影響。卡瓦諾接下來須經國會聽證會審查，再交由參院全體議員表決。

參院共和黨領袖麥康奈稱頌卡瓦諾為「上乘之選」，同黨籍參院大老麥肯也推文為卡瓦諾背書，稱其為「公認的公正、獨立、主流的法官」。然而，民主黨和自由派公民團體一致反對卡瓦諾出任大法官。